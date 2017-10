Cs advierte que no negociará los presupuestos de 2018 si no se aumenta "notablemente" el cumplimiento de sus enmiendas

Ciudadanos ha afirmado que no va a sentarse a negociar los Presupuestos del 2018 con el Gobierno regional mientras no se incremente "de forma notable el grado de cumplimiento de las 86 enmiendas que Cs presentó y fueron aprobadas para las actuales cuentas regionales".

Así lo ha afirmado su portavoz regional, Miguel Sánchez, en una comparecencia celebrada en la sede de la formación con el resto de diputados regionales, Juan José Molina, Miguel López-Morell y Luis Fernández.

Según los datos aportados por el propio Gobierno regional, de los 32.384.000 euros que sumaban las enmiendas de Cs, a día de hoy "solo se han ejecutado 9.022.368 que afectan a 25 enmiendas", según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

"Esto supone un porcentaje de apenas un 27,8%, a todas luces insuficiente e inaceptable. Queremos advertir al Gobierno regional de que si no se incrementa notablemente este porcentaje antes de fin de año, no nos sentaremos a hablar los presupuestos para 2018", sentenció Sánchez.

El Gobierno regional ha informado de su intención de cumplir en los apenas dos meses que restan de año con otros 5.033.423 euros, lo que supondría un 15% adicional de grado de cumplimiento. "El PP y el Gobierno regional son como un mal estudiante que lleva todo el año sin tocar un libro, y ahora quiere aprobar con un 2,7", afirma Sánchez.

"Si sumamos el porcentaje que nos dicen que van a ejecutar antes de fin de año, llegaríamos al 43%, que sigue siendo un 4,3, por lo que sigue suspendiendo", ha explicado el portavoz naranja, quien reconoce que ha habido un "esfuerzo" en los últimos meses, "pero siguen pesando dos largos años sin aplicarse".

"Tal vez busquen un cambio centro o profesores menos exigentes para poder salvar el curso", según Sánchez. Sin embargo, ha apuntado que "en Ciudadanos somos serios y consideramos que los acuerdos están cumplirlos".

"Y hay asignaturas en las que al PP le cuesta mucho aplicarse, como la transparencia o la regeneración, como pusieron de nuevo en evidencia en la votación para suprimir los aforamientos", ha aseverado.

Ciudadanos considera también "injustificable" que se hayan desplazado al presupuesto de 2018 partidas por valor de 10.378.000 euros o que "se renuncie directamente por ejemplo a construir un Centro Salud de Javalí Nuevo con la excusa de que debería ir en el presupuesto de la ciudad de Murcia".

A su juicio, "tampoco se justifica el error que aducen en la partida para las becas de Formación Profesional, una partida que el propio Gobierno regional consideró adecuada en su momento o que reconozcan que hay que arreglar la cubierta del instituco Tárraga y esgriman para no afrontar ese arreglo un informe interno que niega la mayor".

"No creo que las alternativas que muchas veces plantean sean entendibles por los ciudadanos", ha añadido Sánchez, quien ha puesto como ejemplo que el Gobierno regional "plantee de forma seria cambiar la Ley de Emergencias por la adquisición de cuatro vehículos y habilitar prácticas de tiro para las policías locales o que la UCI de Caravaca de la Cruz, para la que hay aprobados 2,5 millones de euros, se quede en 1,45 millones para lo que denominan Unidad de Semicríticos".

"Exigimos el cumplimiento del 100% de las enmiendas porque buscamos la excelencia", según Sánchez, quien considera que, en el fondo, "es una cuestión de voluntad política". Así, recuerda que en 2016 "no cumplieron nada, en 2017 volvimos a confiar porque Cs siempre obra con responsabilidad y por la gobernabilidad".

"Hay indicios de que ahora quieren llegar, pero lo valoraremos en su momento", según el portavoz, quien cree que "lo que está claro es que ni con el 27% ni con el 44% de cumplimiento de apenas el 0,8% del total de presupuesto regional nos sentaremos a negociar, porque eso es una falta de seriedad y rigor".

APROBACIÓN TECHO DE GASTO

El portavoz naranja ha anunciado también que su grupo parlamentario "facilitará a través de la abstención la aprobación del techo de gasto para 2018". A su juicio, este techo lleva el sello y aprobación del Ministerio de Hacienda y está comprometido con la contención déficit público.

Sánchez ha añadido que esa aprobación "solo es un paso previo para empezar a discutir los presupuestos. A partir de ahí, empieza el debate y es ahí donde el PP y el Gobierno regional tienen que demostrar su compromiso y lealtad, la lealtad que ya ha demostrado Cs con la Región, la estabilidad y la gobernabilidad".

A su juicio, "en esta negociación se juegan mucho más que los presupuestos: se juegan su credibilidad, la lealtad y la confianza de los murcianos. Porque un partido que no cumple con sus acuerdos y su palabra no es de fiar y no puedes sentarte a negociar con él".

