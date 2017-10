El PSOE cree que Puigdemont no convocará elecciones, pero pactó con el PP parar el 155 si lo hacía

El PSOE acoge con sorpresa el aparente cambio de discurso del Gobierno sobre los efectos que tendría una convocatoria de elecciones en Cataluña por parte de Carles Puigdemont, escenario que consideran, eso sí, muy improbable. Hasta ahora, el Ejecutivo había considerado que los comicios implicaban una vuelta a la legalidad y la paralización del 155 de la Constitución. Pero, este martes, el ministro Catalá sugirió que eso podría no ser suficiente.

El titular de Justicia dijo, en una entrevista en RNE, que "ahora, en este momento, el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones". "Convocando elecciones, y algo más", subrayó Catalá, quien consideró necesario, por ejemplo, que el president diga expresamente si declaró la independencia o no y manifieste su voluntad de acatar la Constitución.

Fuentes de la dirección del PSOE aseguran a 20minutos que, durante la negociación con el Gobierno de todo lo relacionado con la aplicación artículo 155, el escenario de convocatoria electoral, como otros muchos, estaba "hablado". Y que había "acuerdo" en que, si Puigdemont no proclamaba la independencia de Cataluña y llamaba a los catalanes a las urnas, se detendría la aplicación de medidas excepcionales en virtud de ese precepto de la Carta Magna.

"¿Para qué vas a aplicar el 155 si convoca elecciones?", se pregunta una de las personas de la dirección del PSOE más próximas a Sánchez. En las últimas horas, todos los esfuerzos de los socialistas han ido dirigidos a convencer a Puigdemont de que convoque elecciones: se lo han reclamado dirigentes del PSOE, además del líder del PSC, Miquel Iceta, y su número dos, Núria Marin. La receta, dicen todos ellos, es convocar elecciones para parar el 155.

En la cúpula del PSOE la impresión, en todo caso, es que Puigdemont tiene "decidido seguir adelante" y que no aceptará convocar comicios. En Ferraz creen que el president no cederá al sentir del sector más "moderado" del PDeCAT, más proclive a ir a elecciones, y que preferirá pasar a la Historia como "el responsable" de "provocar" la intervención del autogobierno catalán antes que enfrentarse "más de dos millones de personas" que reclaman la independencia.

Aviso al Gobierno

Algunos miembros de la dirección del PSOE no están seguros de si el Gobierno ha subido el listón y exige ahora algo más que la convocatoria de elecciones en Cataluña para detener la tramitación del 155 en el Senado –que lo aprobará definitivamente este viernes–, o si el ministro Catalá, en realidad, se refirió únicamente a que las posibles responsabilidades "judiciales" de Puigdemont no se extinguirían aunque disuelva el Parlament, cosa que comparten.

Por si acaso, y como el propio Ejecutivo no lo aclara, los socialistas han desplegado un auténtico coro de voces en las últimas horas para advertir de que su posición "sigue siendo la misma" y de que, si no hay DUI y se convocan elecciones, consideran que debe pararse el 155. Unas declaraciones que no suceden de forma "casual", dicen en la dirección del partido, sino para dejar "bien claro" que el PSOE "no se ha movido" y sigue estando en esa misma posición.

En una entrevista en la Cadena SER, la presidenta del partido, Cristina Narbona, dejó claro que "la posición del PSOE no ha variado un milímetro" y que "si el Puigdemont acepta el marco legal, constitucional, para unas elecciones autonómicas no ha lugar al 155". "Parece que por parte del PP en las últimas horas se hace una lectura diferente", reflexionó Narbona, que subrayó que el PSOE sí ve "justificado" el 155 si hay una DUI. "Somos de fiar", concluyó.

En la misma línea se pronunciaron el portavoz en el Senado, Ander Gil; la portavoz en el Congreso, Margarita Robles; y la vicesecretaria general, Adriana Lastra. Gil dijo que el PSOE ha "negociado" con el Gobierno "salidas al 155" si se convocan elecciones dentro de la ley; Robles subrayó que en ese escenario "ni política ni jurídicamente" sería procedente aplicar el 155, y Lastra pidió al president que "convoque elecciones autonómicas" para "parar el 155".

Rajoy no lo aclara

En el PSOE insisten: no han cambiado de posición. Ya hace una semana, por ejemplo, el secretario general, Pedro Sánchez, apuntó que Puigdemont tenía dos salidas: convocar elecciones o responder al requerimiento del Gobierno previo al 155. De hecho, recordó este miércoles Robles, "la vicepresidenta [Sáenz de Santamaría] dijo lo mismo que ha dicho el PSOE, que si se convocaban elecciones dentro legalidad no había razones para acudir al 155".

En la sesión de control el Gobierno en el Congreso, Mariano Rajoy, no aclaró, a preguntas de Robles y de Joan Tardá (ERC), cuál es su posición en caso de elecciones. El presidente, eso sí, insistió en que "ante el desprecio a nuestras leyes, la Constitución y el Estatuto de Cataluña", la "única salida posible" es aplicar el 155 para "restaurar la legalidad", "apostar por la convivencia que se ha roto" y "atajar las consecuencias económicas" de la deriva soberanista.

Rajoy insistió en que la convocatoria de unas elecciones "urgentes" es una "sabia decisión" y recordó, en respuesta a Albert Rivera (Ciudadanos) que está "prevista" su convocatoria en "un plazo máximo de seis meses", si bien a él le "gustaría" que fuera "antes", siempre y cuando puedan celebrarse "con garantías" y "con arreglo a la legalidad vigente". "Porque se ha liquidado la ley, no hay más salida que elecciones", apuntó el líder del Ejecutivo.

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, aseguró por su parte este miércoles que si Puigdemont anuncia que vuelve a la legalidad y convoca elecciones no se aplicará el 155. Fuentes del Gobierno que cita la Agencia EFE ven "mínimas" las diferencias con el PSOE, pero insisten en que seguirán adelante y en que "el 155 está en marcha". Además, estas voces del Ejecutivo agregaron que el PSOE no debe dejar caer que, para frenar el 155, valdría con que Puigdemont convocara elecciones: "El Estado no puede darle una baza a quien hace el desafío".