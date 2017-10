Ciudadanos reclama un incremento de Terapeutas Ocupacionales en el ámbito de los Servicios Sociales y la Sanidad

El también diputado, Armando Fernández Bartolomé, ha recordado que entre los nuevos perfiles profesionales que se hacen necesarios para una mejor atención sanitaria están los terapeutas ocupacionales. "Hablamos de nuevos perfiles profesionales que den calidad al sistema y que además supondrán un ahorro a medio y largo plazo en la sanidad", ha indicado Fernández Bartolomé.

Por ello el grupo de Ciudadanos considera que hay que incrementar la figura e estos profesionales, no sólo en el campo geriátrico sino en el sanitario. Un incremento que debería llevarse a cabo tanto en personal como en horas, para permitir un mejor desarrollo en los centros de día y residencias en los que ya trabajan.

Ciudadanos llevará a cabo esta iniciativa tras reunirse con el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, cuya presidenta, Carla Pulido, ha lamentado que no exista claridad en la figura y el trabajo a desempeñar por estos profesionales. Pulido ha indicado que el Colegio cuenta con más de 120 colegiados, pero al no ser obligada la colegiación hay censo real de cuántos trabajan y cuántos no a pesar de que cumplimos cien años de profesión.

