Carolina Bescansa critica que Podemos no tenga "un proyecto político para España"

La diputada de Podemos Carolina Bescansa, sustituida en la Comisión Constitucional del Congreso por la portavoz del partido, Irene Montero, ha criticado hoy que su formación no tenga "un proyecto político para España" en pleno desafío independentista en Cataluña.

Me gustaría un Podemos que le hablase más a España"A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas", ha lamentado en los pasillos del Congreso.

Bescansa ha recordado que Podemos es un partido "español" y "estatal" pero, sin embargo, "se ha olvidado de contarlo" en la crisis política que se vive en Cataluña. A su juicio, Podemos no ha explicado convenientemente que no apoyará una independencia de Cataluña "ni por la vía unilateral, ni por la bilateral".

Preguntada si considera que su relevo en la Comisión Constitución se debe precisamente a su posición política sobre Cataluña, Bescansa no cree que esa sea "la cuestión" sino el hecho de que falte un "proyecto político para España".

Irene Montero sustituye a Bescansa en la Comisión Constitucional

El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sustituyó la semana pasada a Carolina Bescansa como vocal en la Comisión Constitucional del Congreso, órgano al que en principio corresponderá el estudio de la reforma de la Constitución, puesto que ocupará ahora Irene Montero.

La propia Montero ha restado importancia a ese relevo y ha considerado oportuno que en la Comisión Constitucional estén los miembros de la dirección del grupo parlamentario si en un futuro se va a debatir una reforma de la Carta Magna.