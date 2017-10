Sociedad Civil Catalana se burla del vídeo 'Help Catalonia' con una parodia sobre los nacionalistas

La asociación Sociedad Civil Catalana ha difundido en redes sociales un vídeo que imita y se burla del que publicó la entidad independentista Òmnium Cultural, titulado Help Catalonia. Save Europe, en el que una mujer con los ojos llorosos pedía ayuda contra una supuesta represión en Cataluña.

Imágenes 1 Foto

El vídeo de respuesta de Sociedad Civil Catalana, asociación que tiene como objetivo "promover, difundir y mantener la cultura catalana como parte inseparable de la cultura española común", imita la estética del primero, con la imágen de una mujer mirando a cámara e intercalando imágenes con las palabras de la narradora, que irónicamente adopta el rol de nacionalista.

El vídeo, titulado Help the Catalan nationalists!!, comienza diciendo: "Dense cuenta de que no he dicho la palabra España, porque nosotros somos mortalmente alérgicos a la palabra España", comienza diciendo la actriz, que asegura que el Gobierno nacionalista "siempre ha defendido los derechos sociales, la sanidad pública, la igualdad de las mujeres y la educación", mientras muestra imágenes de manifestaciones supuestamente en Cataluña reclamando precisamente esos derechos.

"Ésta es nuestra policía autonómica durante la crisis económica, usando un nivel de entendimiento nunca visto en un estado aspirante a miembro de la Unión Europea", dice a continuación mientras se muestran vídeos de Mossos d'Esquadra golpeando duramente a manifestantes.

Los unionistas siempre están quejándose El vídeo también muestra imágenes de independentistas agrediendo a la Policía Nacional y Guardia Civil durante los enfrentamientos del 1 de octubre, cuando se celebró el llamado referéndum. "Ellos defienden la estúpida idea de que cambiar las fronteras, una decisión que afecta a toda la ciudadanía española, debería ser tomada por toda esa ciudadanía y no por nosotros solos", dice de forma sarcástica la narradora.

"Los unionistas siempre están quejándose, pero ¿qué crimen ha cometido nuestro gobierno nacionalista hasta ahora?", se pregunta a continuación y se contesta a sí misma: "Vale, es verdad que nostros, los nacionalistas catalanes, abolimos unilateralmente tanto la Constitución Española como nuestro propio Estatut. Es verdad que suspendimos los derechos de los miembros de la oposición en el Parlamento [muestra imágenes de parlamentarios de la oposición abandonando el Parlament] y también es verdad que cerramos el Parlamento, que no tiene actividad desde entonces. Pero, ¿esos formalismos importan tanto?".

A pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, dice, "nos apañamos para hacer el referéndum" y "enviamos a nuestra gente a plantar cara a la policía". El vídeo, siempre con ironía y en el supuesto nombre de los nacionalistas, dice que "enviamos a la prensa extranjera la información que convenía a nuestros propósitos, ¡triunfamos!".

"Ahora el Estado Español nos amenaza con chorradas como recuperar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Pero no lo permitiremos", añade la narradora en el vídeo, que cuestiona a continuación el seguimiento del sentir nacionalista. "Hemos descubierto que todo el mundo piensa lo mismo en Cataluña. En realidad somos como el 35% de la población, pero está bien. Somos el pueblo catalán".

"El resto... es cierto que hubo manifestaciones", dice la actriz, que cifra la asistencia en "sobre un millón de personas", pero asegura a continuación que "eran todos un grupo de fascistas".

"Así que Europa, no eres nada sin nosotros, nos necesitas. Seremos parte de ti", concluye.