El viceconsejero de Medio Ambiente afirma que es necesario una mejor coordinación interna

Fernández Fano lo ha afirmado así en la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta General a preguntas del diputado de Podemos Asturies Héctor Piernavieja sobre la posibilidad de que la guardería forestal del Principado realice funciones de vigilancia contra los incendios o sobre la coordinación dentro de la misma Consejería.

El viceconsejero ha señalado que el servicio de guardería no tiene competencia en extinción y prevención de incendios. "No veo que la guardería tenga que tener un papel activo en prevención y en el propio decreto de funciones no está establecida esa función", ha sentenciado.

"Mi opinión personal es que lo primero que tenemos que hacer, y voy a ser claro, es generar un servicio de vigilancia y control y darle a la Guardería un rango distinto de actuación en algunas cuestiones", ha afirmado el viceconsejero.

"Cuando esto este aposentado, tenga peso especifico y tengamos claro este objetivo, se podrán tratar otras cuestiones, pero es prioritario, por las competencias nuevas

y los tiempos que corren, a través del servicio de control y vigilancia darle un nuevo contenido a la Guardería de recursos naturales en el territorio", ha aclarado.

Así, ha afirmado que la Consejería que dirige Fernando Lastra se encuentra trabajando en este tema "y creo que vamos a incorporar en la medida de la disponibilidad presupuestaria, un nuevo servicio a esa dirección general con el objetivo de establecer una mejor coordinación interna, que nos hace falta, en mi opinión".

