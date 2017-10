Los trabajadores de seguridad de Metro convocan una huelga para el 10 de noviembre

El Comité de Empresa de Seguridad de Integral Canaria ha convocado una huelga indefinida para la plantilla de la compañía, una de las empresas que presta servicio de vigilancia de Metro, a partir del día 10 de noviembre debido a los retrasos en los pagos.

"Pagar con retraso es algo habitual por parte de la empresa. Algunos compañeros aún no han cobrado el mes de septiembre. Además, otros no solo no han recibido su sueldo, sino que se les ha descontado de la nómina unos anticipos que ni siquiera se han llegado a cobrar. La huelga comenzará el día 10 de noviembre, a pesar de que en principio se hablaba del día de 1", asegura Valle Sanz, secretaria general de UGT en Seguridad Integral Canaria.

Por otra parte, Sanz ha confirmado que "tras las primeras reuniones, la empresa ha confirmado que por el momento no abonará los pagos pendientes, y por ello la huelga será total por parte de todos los vigilantes de Seguridad Integral Canaria".

La seguridad del metro está encomendada a tres empresas distintas. Los vigilantes de esta Seguridad Integral Canaria representan el 40% del total de la red de Metro y operan en la zona de Metrosur (línea 12), zona centro (Chueca, Gran Vía, Sol, Plaza España, entre otras), además de la zona suroeste de Madrid (Plaza Elíptica, Usera, Vistalegre, Oporto, Príncipe Pío, entre otras).

