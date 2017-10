El Principado no contempla declarar el lobo especie cinegética

Fernández Fano lo ha afirmado así en la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta General a preguntas del diputado popular Luis Miguel Venta Cueli y la de Foro Asturias María del Carmen Fernández Gómez.

El viceconsejero ha afirmado que el lobo no es una especie cinegética, "se hace un control poblacional, pero no está en nuestros planes declarar al lobo especie cinegética". Algo que para Fernández Fano "no iba a aportar nada más que ruido" y ha recordado que la cuestión del lobo es un "conflicto social" y desde la Administración se rigen por la Ley del Lobo.

Desde el PP, el diputado Venta Cueli ha señalado que no se trata de un conflicto social que sufran los lobos, "lo sufren los ganaderos y la inanición de su Gobierno durante muchos años". "Queremos solucionar esto desde un punto de vista legal, porque no quieren acabar, no con el lobo, con el problema", ha sentenciado el popular.

En una acalorada discusión entre viceconsejero y diputado, el primero ha recordado que el conflicto del lobo tiene dos vertientes "y nos hemos posicionado claramente en una". Así, ha informado que están intentando agilizar el pago de daños y quieren dialogar con el Estado para establecer medidas de prevención.

Así, ha señalado que es una realidad que los ganaderos de Asturias tienen que sentirse "más amparados" y que hay daños que no se pueden satisfacer económicamente. Con todo, ha declarado al diputado popular que va a ver los resultados "al final del año".

