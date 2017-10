Youtube se alía con el Gobierno y las ONG para contrarrestar el discurso del odio en los jóvenes

'Somos más' es el nombre de la campaña con el que Gobierno, a través de cinco Ministerios, diferentes ONG, Youtube o UGT se han unido para que el discurso de odio y la radicalización violenta no arraigue en jóvenes de entre 14 y 20 años con talleres de sensibilización en centros escolares e internet.

Una iniciativa que han presentado los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, para mostrar el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra este tipo de comportamientos y delitos que incumbe a toda la sociedad y que cobra, han coincidido ambos, una "extraordinaria importancia", ya que el radicalismo violento es "una de las principales amenazas mundiales".

El proyecto 'Somos más' tiene precisamente como objetivo prevenir y sensibilizar contra el discurso del odio con dos ejes de actuación: de un lado la puesta en marcha de talleres formativos dirigidos a 28.000 jóvenes de entre 14 y 20 años en centros escolares y, de otro, una campaña de sensibilización que se lanzará en la plataforma Youtube, que abandera la iniciativa, a partir de 2018.

Desde un juego de rol hasta un total de diez unidades temáticas servirán para que los alumnos identifiquen, prevengan y eviten el odio al diferente sea por la razón que sea, de forma que los más jóvenes puedan detectar en internet comportamiento que inciten o justifiquen la construcción de ese relato violento.

Catalá ha advertido de que el discurso del odio avala el rechazo al otro "por el mero hecho de ser diferente" y se propaga con mucha rapidez por redes sociales hasta el punto de que puede ser el germen de actos terroristas.

Y en el combate de todos estos mensajes están la Policía y la Guardia Civil, ha recordado el ministro del Interior, que se ha referido a las charlas formativas que desde hace años imparten agentes de ambos cuerpos en colegios e institutos contra la discriminación del diferente.

Además de los ministerios de Justicia e Interior participan en la campaña 'Somos más' los departamentos de Educación, Cultura y Deporte (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa); Empleo (Secretaría General de Inmigración y Emigración y OBERAXE); y Sanidad (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de INJUVE); la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT y la ONG Jóvenes y Desarrollo.