El PSOE pide que el proyecto de los depósitos del Pignatelli "sea autosufiente"

Para ello, le ha pedido a Muñoz que "deje el expediente sobre la mesa y negocie con el PSOE" e incorpore los documentos económicos con el estudio de impacto en la hacienda local sobre le coste de los metros cuadrados de la ampliación del parque y los equipamientos y con un estudio previo de costes. "Hay que exigir una memoria valorada de costes", ha enfatizado.

El proyecto del equipo de gobierno contempla 58 viviendas libres y 24 de promoción pública (el 30 por ciento del total) con lo que se obtendrían 6,5 millones que, junto a los 4 que se incluirían en el presupuesto, se superaría los 10 millones de euros; mientras que la del PSOE -que hace el cálculo sobre los 150.000 euros por vivienda en lugar de los 100.000 del equipo de gobierno- alcanzaría las 80 viviendas libres y las 24 de promoción pública que ya no sería el 30 por ciento.

El proyecto contempla, además, aumentar en 23.000 metros cuadrados la superficie actual de 39.000 metros cuadrados del parque Pignatelli, además de una zona de juegos infantiles, un pabellón deportivo, un centro de mayores, una biblioteca y una ludoteca y un centro polivalente, además de un lago y unos canales navegables.

"El PSOE queremos que con la venta de suelo se autofinancie todo y no del presupuesto municipal. No hablamos de número de viviendas, sino que no se pague con el dinero del presupuesto, porque si no es que no está vendiendo bien el mejor suelo de la ciudad", ha zanjado Ranera.

Otra de las peticiones que ha trasladado el PSOE antes de apoyar este expediente que supone una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) atañe al aspecto jurídico porque "se requiere un informe del INAGA según Ley de proyección ambiental y otro del Instituto Aragonés del Agua porque va a cambiar el consumo del agua y las aguas residuales que se van a generar", ha justificado.

EL MEJOR SUELO DE LA CIUDAD

En rueda de prensa, Ranera ha asegurado que "en la filosofía estamos absolutamente de acuerdo" y ha recordado que en la pasada legislatura IU decía no pagar la urbanización con pisos y para el PSOE la modificación del PGOU pasa porque con que el dinero de las viviendas de alto standing se paguen las viviendas de promoción pública, la revitalización del antiguo parque y la ampliación de la zona verde, además de los equipamientos.

"Vamos a sacar los recursos necesarios para completar todos los equipamientos y no hipotecar los presupuestos posteriores y que haya agujereo negro porque si sale de los presupuestos municipales las Juntas

de Distrito se pueden quedar sin hacer proyectos", ha argumentado Ranera.

La concejal socialista ha abundado en que "la venta de suelo sea autosuficiente y se logre venderlo para realizar todo lo previsto en el parque nuevo, los equipamientos y las 24 viviendas protegidas porque tenemos escasez de presupuestos y no se debe hipotecar en ningún momento", ha subrayado.

En este sentido, ha instado a Muñoz a que si ha decidido vender suelo "que lo haga con eficiencia para cubrir todas las necesidades que genera este proyecto".

El equipo de gobierno necesita 15 millones para hacer el proyecto, ha calculado Ranera, para añadir que el PSOE le exige que genere esos millones por la venta del mejor suelo de la ciudad para hacer las viviendas porque no son partidarios de "hipotecar los presupuestos municipales y las ordenanzas fiscales no dan de sí para todo esto".

Al respecto, ha detallado que la urbanización tiene un coste de 4,6 millones de euros, el centro de mayores es de 3 millones, las pistas al aire libre 500.000 euros, la biblioteca 2,2 millones y la ludoteca 850.000 euros. En total 12 millones de euros cuando las necesidades son de 15 por lo que le apremia a que levante más viviendas, ha concluido.

