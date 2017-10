Seat asegura que trasladará su sede fuera de Cataluña si deja de existir "protección jurídica"

El presidente de Seat, Luca de Meo, ha enviado este martes una carta a los trabajadores de la automovilística para transmitir un "mensaje de serenidad" ante la situación política en Cataluña, en la que afirma que la decisión de trasladar la sede social se produciría en caso de inseguridad jurídica.

"Para la compañía, un cambio de sede social estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica y tendría sentido en el momento en el que entendamos que ésta ya no se da en el territorio en el que estamos ubicados", afirma De Meo en la carta.

"La estabilidad política, la seguridad jurídica y la permanencia en la Unión Europea son imprescindibles para asegurar la sostenibilidad económica y laboral de nuestra compañía y sus filiales, y para mantener la confianza de nuestros clientes y accionistas", argumenta.

"Ante el creciente clima de inestabilidad e incertidumbre de las últimas semanas por la situación en Cataluña", y asegura que su prioridad es proteger los intereses de todos los trabajadores de la compañía y sus familias, así como de los inversores, proveedores y clientes.

Destaca que la empresa es el principal fabricante español de automóviles y tiene todos sus centros productivos ubicados en Cataluña, y añade: "Somos una empresa industrial cuyos activos fijos están vinculados al territorio", por lo que un cambio de sede social estaría motivado por la búsqueda de protección jurídica en el caso que se entienda que ya no se da en Cataluña.

"Hasta el momento, no hemos tenido que tomar ninguna decisión porque hemos podido desarrollar nuestra actividad operativa con normalidad", afirma, y añade que no es la primera vez que la empresa se enfrenta a situaciones inciertas. "Y siempre hemos logrado superarlas gracias al compromiso de todas las personas que forman parte de Seat, y esta vez no será diferente, ya que continuaremos nuestra misión para seguir desempeñando un papel relevante en la economía y la sociedad, así como para mantener la confianza del Grupo Volkswagen que nos hemos ganado en los últimos años", agrega.

De Meo señala que Seat es una empresa "fuertemente arraigada en Barcelona, Cataluña y España", en la que trabajan más de 14.500 personas, la mayoría en la provincia de Barcelona, y además genera decenas de miles de puestos indirectos tanto en Cataluña como en el conjunto de España.

Somos conscientes de la importancia económica y social de Seat en Cataluña y en el conjunto de España"Nuestra compañía es, sin duda, un reflejo de la sociedad, con personas de muy distintas procedencias, perfiles y opiniones, que forman un crisol cultural que nos enriquece como empresa", añade, y destaca también que fue la compañía que puso sobre ruedas la sociedad española.

Pone en relieve que Seat es una de las una de las mayores empresas de España, con una aportación al PIB de alrededor del 1% y también es el mayor inversor industrial, con una inversión de cerca de 3.000 millones de euros en los últimos cinco años, y la tercera empresa en términos de exportación, lo que contribuye muy positivamente a la balanza comercial del país.

"Estamos absolutamente comprometidos con esta enorme responsabilidad y somos conscientes de la importancia económica y social de Seat en Cataluña y en el conjunto de España, de lo que nos sentimos muy orgullosos", y asegura que su ámbito natural es Europa. "Por esta razón, para Seat, estar en Europa significa preservar nuestros intereses", argumenta.

"Puedo percibir la inquietud que podéis sentir. Estamos asistiendo a debates políticos y una de las principales preocupaciones de la mayoría de nosotros es de qué modo esta situación puede afectar a nuestro entorno más inmediato", manifiesta De Meo.