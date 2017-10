Anonymous anuncia la segunda fase de la 'Operación Cataluña'

La organización Anonymous ha anunciado a través de sus redes sociales la segunda fase de la que ha denominado 'Operación Cataluña'.

En el marco de la primera fase de esta operación, este domingo hubo ataques cibernéticos contra páginas web como la de la Fundación Francisco Franco, la del Tribunal Constitucional o la del Partido Popular. También fueron atacadas las webs de los ministerios de Economía, Justicia y Fomento.

Anonymous asegura que "habrá más ataques"Este lunes, a través de Twitter, Anonymous ha hecho saber que se ha puesto en marcha la segunda fase de la operación. "Todo para hacer justicia en el pueblo catalán. Vienen grandes ataques", ha tuiteado el activista Nama Tikure.

The #OpCatalunya Phase 2 was started. All for Justice to Catalans people. Big attacks are coming. #Anonymous pic.twitter.com/W8cdCvSBJt