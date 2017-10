Teresa Rodríguez, sobre el empresario que simuló besarla: "No son bromas, son delitos"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha declarado este lunes como testigo en la causa judicial abierta tras la denuncia de la Fiscalía de Sevilla contra el empresario y exvocal de la Cámara de Comercio Manuel Muñoz Medina por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 en la sede de la Cámara, cuando se "abalanzó" sobre Teresa Rodríguez y simuló besarla, y ha aseverado que "este tipo de cosas no son bromas, sino que son delitos". "La Ley debe proteger a las personas que son objeto de ese tipo de agresiones", ha dicho.

El empresario declaró ante la jueza que fue "una broma" por ser "una señora de Cádiz"Teresa Rodríguez ha indicado que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos "con dos motivaciones muy claras", como son "trasladar a la sociedad y a la opinión pública el mensaje de que este tipo de cosas no son bromas" y, en segundo lugar, que el empresario denunciado "no vuelva a hacerlo con nadie más, y especialmente con personas que son más vulnerables que yo, que no tienen el altavoz que yo tengo y no tienen la capacidad de ejercicio de sus derechos civiles que yo tengo".

"Nunca he tenido ningún problema en venir a declarar", ha puesto de manifiesto Teresa Rodríguez en declaraciones a los periodistas tras prestar declaración por espacio de casi una hora ante la juez de Instrucción número 11 de Sevilla.

Inicialmente, la magistrada rechazó citar a Teresa Rodríguez como testigo en esta causa, decisión que el abogado del empresario recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que le dio la razón y estimó conveniente su declaración judicial.

Cabe recordar que el empresario declaró ante la jueza sobre los hechos que "era una broma a una señora que es de Cádiz, si hubiera sido de Checoslovaquia, no se la gasto". Muñoz subrayó que "en las chirigotas de Cádiz dicen muchísimas cosas, en relación por ejemplo a Su Majestad el Rey pero Su Majestad no se enfada y lo admite como una broma solamente".

El abogado defensor del empresario, José Manuel García Quílez, ha vuelto a insistir en que todo fue una "broma de mal gusto" por la que su cliente "pidió perdón desde el momento en el que supo que la señora Rodríguez se sintió humillada" y ha añadido que no ve delito, por lo que, en caso de que se abra juicio oral, recurrirá.





