Soro critica la actuación de Puigdemont pero cree que la aplicación del artículo 155 es "desproporcionada"

En declaraciones a los medios de comunicación este domingo en Zaragoza, ha explicado que sólo había una persona que podía impedir que se aplicara el artículo 155, Carles Puigdemont, y sólo tenía que "reconocer la realidad", es decir, "que no se había producido una declaración unilateral de independencia". Pero, al no hacerlo, ha arrastrado al conjunto de Cataluña, "a los del sí, a los del no y a todos", al "abismo".

Sin embargo, ha afirmado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución que propone el Gobierno de España es "desproporcionada", sobre todo "en el aspecto del Parlamento". Ha observado que, entre las medidas, está previsto privar al Parlamento de las funciones de control al Gobierno, en un contexto en el que van a ser los ministros los que realicen la labor ejecutiva.

"Se priva al Parlamento de que realice esa labor tan importante que hay en democracia como es el control parlamentario de la acción de Gobierno, eso queda en suspenso, no va a haber interpelaciones, no va a haber preguntas y eso es muy grave", ha recalcado.

