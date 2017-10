Lambán opina que no habrá "ninguna fractura" en el PSC por la aplicación del artículo 155

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Feria del Libro de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, Lambán ha subrayado que el PSC, con Miquel Iceta al frente, sabrá estar "a la altura de su responsabilidad y de lo que cabe esperar de un partido constitucionalista". Ha aprovechado para mandar a la formación sus palabras de "ánimo", "solidaridad" y "fraternidad socialista".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, aunque la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon (PSC), haya decidido dejar la Ejecutiva del PSOE para desmarcarse del apoyo al artículo 155, "no habrá ninguna fractura" dentro de la formación.

El líder de los socialistas aragoneses ha indicado que, desde ayer, los ciudadanos españoles y catalanes tienen "muchos motivos" para sentirse "más tranquilos, más seguros, más amparados por el Estado de Derecho, por la Constitución y por la legalidad". Así, ha explicado que lo que hizo este sábado el Gobierno de España, apoyado por los partidos constitucionalistas, fue aplicar la Constitución en Cataluña para recuperar "la legalidad".

"La aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de España es poner en funcionamiento la Constitución, restaurar la democracia y el estado de derecho. Los que están fuera de la democracia, los que están fuera del estado de derecho, los que están fuera de la Constitución, los que están quebrando la convivencia son los independentistas y aquellos cómplices suyos, que tendrán que dar muchas explicaciones al país algún día por el grave quebranto están produciendo y del que tardaremos muchos años en recuperarnos", ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que los ciudadanos pueden estar "más tranquilos", ya que cuentan con el amparo de la Constitución para defender "sus libertades y sus derechos". Ha remarcado que deben confiar en la carta magna, en el Estado y en "los poderes públicos". No obstante, ha matizado que hay que ser "realistas" y no hay que ocultar que se avecinan "fechas muy duras" para el país.

En este contexto, ha reconocido que España se enfrenta "al desafío colectivo más importante que ha tenido que afrontar desde la elaboración de la Constitución en 1978", lo que significa, ha continuado, que la solución del problema "no incumbe sólo a los poderes públicos, al Gobierno de España o los partidos constitucionalistas" sino que el problema "incumbe a todos, de la misma forma que la transición fue una empresa colectiva".

También ha advertido de los efectos que esta situación puede tener en la Comunidad aragonesa: "Las repercusiones de todo lo que ocurre en Cataluña serán mucho más notables en Aragón, por razones de proximidad, que en el resto de España". En este punto, ha recordado la exposición 'Dicen que hay tierras al Este' que se puede visitar en el Palacio de Sastago hasta el próximo enero y que reúne los vínculos históricos de Aragón y Cataluña entre los siglos XVIII y XX.

DESCONFIANZA

El presidente de Aragón ha agregado que hay "una desconfianza muy importante por parte de la sociedad española respecto a Cataluña" en estos momentos, con "odios que creíamos definitivamente enterrados dentro de la propia sociedad catalana y fuera de la misma" y atajarlos es una tarea que debe acometer "la sociedad civil", que debe implicarse "activamente" en la búsqueda de soluciones.

"La sociedad civil, la economía, la cultura, la universidad y las instituciones se deben implicar para recuperar los vínculos" con Cataluña. Lambán ha afirmado que quiere que el Gobierno de Aragón esté presente en la búsqueda de soluciones, ya que por su cercanía con la sociedad catalana ha considerado que la Comunidad tiene "derecho a estar" y puede "aportar mucho".

"Aprovecho para lanzar un mensaje de tranquilidad, para lanzar un mensaje de seguridad, para hacerles a saber a los ciudadanos que la mejor protección es la que proporciona el estado de derecho, la legalidad de la Constitución después de unas cuantas semanas de deriva independentista, de deriva de ilegalidad, de deriva de golpismo político y quiero animar a todos a que vivan las próximas jornadas con sosiego, con calma, confiando en el estado de Derecho", ha insistido.

Se ha dirigido a los aragoneses para decirles que su Gobierno va a estar "vigilante" ante "todo lo que ocurra", va a preservar "los intereses de la sociedad aragonesa y de su economía" y va a implicarse "a fondo en la búsqueda de soluciones, en el establecimiento de ámbitos de colaboración con Cataluña". Ha recalcado que el interés de Aragón no se defiende sólo "ante posibles conflictos" sino también, y sobre todo, "buscando ámbitos de cooperación y el restablecimiento de los nexos de unión con Cataluña".

CONVERSACIONES CON PEDRO SÁNCHEZ

Javier Lambán ha mencionado que, en este contexto, ha mantenido conversaciones con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que le ha transmitido todo su apoyo en esta situación. Ha sostenido que el líder nacional de los socialistas está actuando como "hombre de Estado".

Sobre la solución al conflicto independentista, ha aclarado que pasa por la convocatoria de unas elecciones en Cataluña. Ha apuntado que lo ideal sería que los comicios se convocasen por parte del presidente de la Generalitat, Carles Pigdemont, que renunciara y diera "marcha atrás" en las leyes aprobadas el 6 y 7 de septiembre y en la declaración del Estado de independencia.

"Eso abriría caminos de solución, pero hay que ser realistas y me temo que estas alturas esperar marcha atrás de Puigdemont o del núcleo independentista catalán que le ha acompañado en este insensata aventura, por lo que tendrán que asumir muchas responsabilidades en el futuro, me parece demasiado optimista, por no decir casi ingenuo".

