Miles de personas claman contra la política forestal de la Xunta y exigen responsabilidades

Miles de personas han marchado este domingo por las calles de Santiago de Compostela para protestar contra la ola de incendios que la pasada semana arrasó Galicia y por la que han pedido responsabilidades y dimisiones en el Gobierno gallego, incluida la del propio presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Durante el fin de semana pasado más de 250 incendios afectaron distintos puntos de Galicia que provocaron la muerte de cuatro personas y dejaron un balance provisional de 35.500 hectáreas calcinadas.

La manifestación, a la que asisten, entre otros, representantes de En Marea y BNG, ha arrancado superado el mediodía de la alameda de la capital gallega, y discurre por las calles del centro histórico compostelano hasta desembocar en la icónica Praza de Quintana.

Allí, los miles de participantes se han concentrado para dar paso a la lectura de un manifiesto en el que han pedido la retirada de la reciente ley de implantación de fomento de iniciativas empresariales, aprobada esta semana en el Parlamento con los únicos votos del PP, y que han definido como la "ley de depredación" de Galicia.

Esta ley, aseguran, favorece entre otras cuestiones la proliferación de especies arbóreas pirófitas, de fácil y rápida combustión, como el eucalipto.

Los organizadores hablan de unas 10.000 personas al término de la marcha, donde se ha pedido, de forma irónica, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Galicia por la supuesta dejadez de funciones del Gobierno autonómico.

Durante la marcha, los manifestantes, liderados por una pancarta con el lema "Galiza di non a lei de depredación. Lumes forestais nunca máis" ("Galicia dice no a la ley de depredación. Fuegos forestales nunca más"), han entonado cánticos como "Rural abandonado, incendio asegurado", "Detrás dun incendiario hai un empresario" o "Feijóo dimite, Galicia non te admite".

Esta protesta, convocada por la Plataforma Galega contra a Lei de Depredación, en la que se integran varios colectivos, tenía como objetivo, en un principio, manifestar el rechazo hacia esta ley antes mencionada, pero los sucesos de los últimos días han provocado que se convierta en una crítica a la gestión de la última ola de incendios por parte de la Xunta.





En una abarrotada Praza de Quintana, los organizadores hablan de unas 10.000 personas al término de la marcha, se han oído de nuevo consignas que exigían la dimisión de Núñez Feijóo por su "incompetencia" a la hora de hacer frente a esta crisis e incluso se ha pedido, de forma irónica, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Galicia por la supuesta dejadez de funciones del Gobierno autonómico.





Consulta aquí más noticias de A Coruña.