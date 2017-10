El Cendeac acoge la presentación del colectivo murciano Underphoto en una nueva sesión del ciclo 'Full Frame'

La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente organiza este ciclo en colaboración con este colectivo, que desde el pasado mes de mayo viene celebrando una serie de charlas con la participación de algunos de los más interesantes y jóvenes artistas visuales, donde explican sus procesos creativos y sus proyectos. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, afirmó que "la iniciativa de este colectivo supone la incorporación de nuevos lenguajes en el ámbito de las artes visuales al ser uno de los más activos en este momento en el campo de la fotografía contemporánea en la Región".

López-Briones añadió que los contenidos de este ciclo "proponen nuevas y diferentes propuestas de creación y producción de los jóvenes creadores que están generando proyectos novedosos que hacen de la Región un referente de la fotografía emergente".

COLECTIVO UNDERPHOTO

Underphoto es un colectivo de cinco fotógrafos formado por Gustavo Alemán, Agus Bres, Pepa González, Pascual Martínez y Vicente Sáez. Han puesto en marcha una serie de actividades programadas que van desde talleres de fin de semana como 'Foto, papel, tijera' a 'Otra Historia', un curso de cinco meses de duración en el que cada uno de los alumnos desarrollaba un proyecto fotográfico; y también 'Camperland', un taller de cuatro días sobre ruedas por 'la España más vacía'. Organizan junto al Cendeac desde el pasado mes de mayo el ciclo 'Full Frame'.

TRAYECTORIAS

Gustavo Alemán (Murcia, 1977) es fotógrafo y editor. Máster Internacional de Fotografía EFTI. Coordinador y comisario de la galería Gatos de Marte (2009-2012). Autor del libro '(No) soy de aquí' (2013). Miembro del colectivo Omnívore Photo (2012-2016) y codirector del Photobook Club Murcia. Además, es editor y cofundador de Fuego Books. En la actualidad, combina sus proyectos personales fotográficos con la docencia.

Agus Bres (Cartagena, 1981) es fotógrafo. En 2011 le conceden la beca El Invernadero, un proyecto diseñado y coordinado por la asociación Cienojos para el desarrollo de un proyecto personal durante un año. Es miembro fundador del colectivo Omnivore y puso en marcha el proyecto empresarial La Maquinaria. Ha realizado diferentes exposiciones colectivas en torno a la fotografía, que combina con su labor docente y de autor.

Pepa González (Murcia, 1971) es fotógrafa y psicóloga clínica. Estudia Arte en la Universidad de Murcia y Fotografía Artística en la Escuela de Arte de Murcia. Se especializa en Fotografía Contemporánea. Ganadora del visionado de porfolio en Photoalicante 2016. Ha realizado diferentes exposiciones colectivas en torno a la fotografía. En la actualidad combina el desarrollo de sus proyectos personales fotográficos con la docencia.

Pascual Martínez (Murcia, 1977) es fotógrafo y gestor cultural. En 2011 le conceden la beca El Invernadero. Su trabajo ha sido seleccionado en Descubrimientos PhotoEspaña 2015 y Encontros da Imagem de Braga (Portugal), además de ser finalista en el Lens Culture BIPA y el 20 Fotopres de La Caixa.

Ha sido galardonado con el "Grant for foreign cultural journalists of Romanian Cultural Institute 2015". Desde 2014 viene desarrollando su proyecto 'The tree of life is eternally green' en Rumanía junto con el fotógrafo Vicente Sáez, que combina con su labor como docente.

Vicente Sáez (Alicante, 1976) es fotógrafo y gestor cultural. Su interés en la fotografía contemporánea le ha valido una Residencia en "Casa Velázquez" (Madrid) para desarrollar su obra personal. Además, su trabajo ha sido seleccionado en Descubrimientos PhotoEspaña 2015 y Encontros da Imagem de Braga Portugal, además de ser finalista en el Lens Culture BIPA y el 20 Fotopress de La Caixa. Combina su trabajo como fotógrafo con el diseño y comisariado de exposiciones fotográficas.

