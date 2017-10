El Principado no activará la mesa de trabajo para ordenar las canoas en el Sella si la CHC no participa

"No tendría sentido constituir esa mesa si no están todas las partes implicadas", ha declarado Zapico en una comisión parlamentaria, a preguntas de IU. El responsable regional ha explicado que la CHC es "la dueña" del río y, al fin y al cabo, la que autoriza qué es lo que tiene o no tiene que estar ahí.

La intención del Principado era activar esa mesa en este último trimestre del año. Pero aún no ha sido posible. También quiere que estén presentes los empresarios de turismo activo, así como ayuntamientos. "Esa mesa es necesaria por lo que va a aportar cada uno", ha explicado. Aunque ha reconocido que este sería el momento de abordarlo, ha insistido en la imposibilidad de poner el mecanismo en marcha si una parte directamente implicada no quiere sentarse.

Desde IU, el diputado regional Ovidio Zapico ha anunciado esta semana que ha solicitado una reunión a la CHC para tratar precisamente este asunto. Ha explicado que el organismo no regula esta actividad y debería hacerlo. "

Es necesario evitar la masificación", ha indicado. Zapico considera "prioritario" que el Principado lidere la solución del problema y ha criticado que el Gobierno regional y la CHC "se pasen la pelota" en este asunto.

