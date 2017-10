Lambán confía en que el Congreso Regional del PSOE refuerce la unidad del partido de cara a las elecciones de 2019

Ha deseado que este encuentro "abra un tiempo nuevo en la organización con más voz, con más capacidad de los militantes" y que, de él, "salga un Gobierno de Aragón, el más progresista de la historia de nuestra comunidad, más fortalecido".

Además, ha esperado que "salga un partido unido en torno al liderazgo de la Secretaría General elegida por los militantes y comprometido con las resoluciones políticas que aprobemos entre todos", ya que estos son "los requisitos del triunfo electoral del año 2019".

En una nota de prensa, Lambán ha insistido en que se debe profundizar en todas las políticas de recuperación de los servicios públicos y de derechos que han caracterizado el primer bienio del Gobierno. "Hemos avanzado mucho en educación, sanidad y servicios sociales, hemos revertido los recortes del PP, hemos cumplido nuestros compromisos con los electores y los pactos de investidura con los grupos de izquierda".

"Para la segunda parte de la legislatura, tenemos un programa preciso de profundizar en esas políticas y de incorporar algunas para llegar al final con los deberes hechos, con la satisfacción de haber respondido a todos los compromisos adquiridos con los ciudadanos y, desde luego, con la absoluta seguridad de que este va a ser el Gobierno más progresista, más de izquierdas, de la historia de Aragón".

Para el líder de los socialistas aragoneses, el Ejecutivo de Aragón está funcionando "de manera muy satisfactoria en todos y cada uno de los departamentos, por parte de todos y cada uno de los consejeros". Por tanto, "el único impulso añadido que cabe esperar para cumplir la legislatura, y los compromisos de manera cabal, es el proveniente del propio partido".

"Quiero que del 16 Congreso Regional del PSOE Aragón salga un partido en torno al secretario general elegido por los militantes y un partido comprometido con el proyecto político que se apruebe en el Congreso. Unidad y compromiso, esos son los requisitos que necesitamos para ganar las elecciones y el Gobierno, el único impulso añadido que necesita para conseguir ese objetivo, es el proveniente del propio partido, de la propia organización", ha sintetizado.

MILITANCIA

Javier Lambán también se ha referido al papel que debe jugar la militancia en el Congreso. "Primordial, absolutamente imprescindible. De hecho, lo ha sido ya en la elección del secretario general. Estoy muy orgulloso de un proceso en el que han participado el 68 por ciento de los militantes aragoneses. Estoy muy orgulloso del debate que ha habido con todas las agrupaciones. He recorrido Aragón de punta a cabo, me he reencontrado con las agrupaciones, he debatido con ellas. El propio Congreso tiene que ser un reflejo de ese debate mantenido con las agrupaciones".

Por este motivo, ha asegurado que espera muchas enmiendas a la Ponencia Marco provenientes de la militancia, así como en el momento de las sesiones de debate del propio Congreso y la clausura del mismo. "Va ser el Congreso de los militantes porque, por primera vez en la historia, las sesiones van a estar abiertas a todos los militantes".

Por otro lado, ha subrayado que cuando se dice que las primarias son un buen procedimiento para elegir a los secretarios generales se da por supuesto que, después, todo el partido se va a agrupar en torno al secretario general elegido por los militantes. Al respecto, ha recordado que eso fue lo que hicieron con Pedro Sánchez en mayo.

"Yo me puse a su disposición la noche misma de la celebración de las primarias y eso es lo que espero que ocurra en Aragón después de la celebración de las primarias y mi elección como secretario general", ha recordado.

"Esa lealtad tiene que ser correspondida en forma de integración de todos los sectores del partido, de todos los territorios del partido en la próxima Comisión Ejecutiva. Necesito que todo el partido se involucre en el proyecto, que todo el partido se alinee como un solo hombre o una sola mujer en torno a las resoluciones marcadas del Congreso y en torno a la propuesta electoral que llevaremos a los aragoneses en mayo de 2019", ha aseverado.

Sin embargo, ha reconocido que para pedir a los militantes que se involucren, que se impliquen, se tienen que sentir representados en la Ejecutiva todos los territorios y de todas las sensibilidades. "Ese es el requisito del triunfo electoral y, desde luego, por mí no quedará el esfuerzo que haya que realizar para que la integración sea efectiva y para que todos los territorios y sectores del partido se sientan cómodos en los nuevos órganos de dirección".

INTEGRACIÓN

"Quiero una integración de todos, una integración de los compañeros de Teruel, Huesca y Zaragoza restableciendo los lazos y las pautas de hermandad que siempre han regido las relaciones internas del PSOE", ha zanjado Javier Lambán.

En su opinión, una organización que no se renueva está destinada a perecer y "el PSOE no es una organización que esté destinada a perecer". De hecho, ha recordado que en las últimas elecciones autonómicas impulsó una renovación de las candidaturas a las Cortes de Aragón de prácticamente el 80 por ciento de los componentes de las mismas que, a su entender, ha dado "un resultado excelente".

"Los que permanecieron están liderando las tareas parlamentarias de una forma admirable y las nuevas incorporaciones han puesto de manifiesto hasta qué punto el PSOE es una cantera inagotable de talento, de compromiso, que sería imperdonable que no aprovecháramos al máximo tanto en las candidaturas a las Cortes de Aragón como a los ayuntamientos y diputaciones", ha dicho.

"Por lo tanto, esa renovación iniciada en 2015 la tenemos que seguir impulsando de cara a las elecciones del año 2019 combinando experiencia y juventud, pero abriendo las puertas de par en par a todas las vocaciones políticas que existen en la organización, simplemente acreditando por su parte mérito, capacidad y vocación y sobre todo capacidad de convencer a los compañeros de que los apoyen para formar parte de las listas porque las listas también deben ser elaboradas mediante mecanismos, fórmulas y métodos lo más participativos posibles".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.