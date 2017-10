Beamonte (PP) apuesta por un sistema impositivo "justo" y por servicios de calidad para frenar la despoblación

Este encuentro, que ha contado con la participación de diputados autonómicos, nacionales y senadores, se centra en la despoblación y en el reto demográfico. Para analizar estos temas se han organizado tres mesas de trabajo sobre el papel de la Unión Europea, experiencias llevadas a cabo por gobiernos de otras Comunidades Autónomas y experiencias protagonizadas por iniciativas empresariales y asociaciones.

En la apertura del acto, Beamonte ha incidido en la necesidad de apoyar al tejido productivo y los recursos propios de cada zona, y de contar con un sistema impositivo justo y unos servicios de calidad. "No se puede entender el mundo rural y el mundo urbano como una dicotomía y ha llegado el momento de poner medidas claras y concretas encima de la mesa para frenar la despoblación", ha remarcado.

Ha insistido en que no hay que quedarse en la elaboración de "estudios y diagnósticos" y hay que pasar a "activar políticas claras" para evitar "los grandes desiertos demográficos". Ha agregado que el Gobierno de Aragón tiene "una gran responsabilidad en todo esto".

Ha criticado que el problema de la despoblación no está en la agenda del Gobierno del PSOE: "Con su falta de apoyo y su inacción están contribuyendo, precisamente, a acrecentar esa brecha entre mundo rural y mundo urbano. Ahora tienen una nueva oportunidad de darle la vuelta a su inacción a través de los Presupuestos para el año 2018, ahí podremos ver si existe o no un compromiso para atajar este problema".

Para el presidente del PP-Aragón es "esencial" que se apoye al tejido productivo y a los emprendedores del territorio, que se facilite el paso de empresas de padres a hijos y que se trabaje en un sistema impositivo que "no castigue" sino que "fomente y ayude" a asentar población. "No puede ser que servicios como la Sanidad se centralicen cada vez más, sólo hay que ver lo que está ocurriendo con el futuro hospital de Teruel o como municipios de Teruel ven reducidos los días de médico porque un profesional se coja vacaciones, no puede ser que no si invierta ni un euro en carreteras o infraestructuras. Todo esto tiene un efecto negativo para el mantenimiento de población porque limita el desarrollo de las personas".

APOYO AL MUNICIPIO

Además, en su intervención, Luis María Beamonte, ha hecho hincapié en la necesidad de que haya "un apoyo claro al municipio", porque es el elemento esencial en la vertebración del país.

"El mundo local significa raíces, arraigo, sentimiento de pertenencia, unidad. Por eso si conseguimos dotar a nuestros municipios de mayor fortaleza, si les damos oportunidades, posibilidades de avanzar y esperanza de futuro, estaremos creciendo como país. Es necesario aplicar un principio de solidaridad con nuestros pueblos que han dado a las ciudades lo mejor que tenían, su capital humano", ha concluido.

