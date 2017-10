La ciudad se convierte por un día en la capital del mundo contra el desecho de alimentos, señala Santisteve

El alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, acompañado por la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha visitado este sábado, en la plaza del Pilar, el evento #ZgzNoTiraComida. Ha asegurado que este acto ha convertido a la ciudad por un día en la capital del mundo contra el desecho de alimentos.

Esta iniciativa está promovida por Feeding Zaragoza, organizada por la Federación Aragonesa de la Solidaridad y apoyada por diferentes áreas del Ayuntamiento de la ciudad, con el respaldo de más de 50 entidades. El objetivo es concienciar contra el despilfarro de alimentos e incentivar la lucha contra el hambre.

Se celebra con motivo del quinto aniversario de Feeding ZGZ, una actividad en la que se dio de comer a mil personas en el Campus San Francisco con la misma idea de no tirar alimentos. Para esta ocasión, cerca de 300 voluntarios han recolectado, de más de 20 productores y entidades comprometidas con el evento, un total de 1.300 kilos de fruta, 300 kilos de arroz y pasta y garbanzos y más de 2.000 kilos de otros productos como bollería, pan y verduras.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Zaragoza ha expuesto que llevan tiempo diciendo que los conocidos como ayuntamientos del cambio tienen que trabajar por "una vida digna" para los ciudadanos, lo que implica "la lucha contra el cambio climático y contra la desigualdad". Gracias a este evento, ha continuado, Zaragoza se convierte en "la capital del mundo" contra "el desecho de alimentos".

Ha destacado que esta iniciativa es importante en el trabajo que realiza el Consistorio para incentivar que se apueste por el comercio de proximidad, por recuperar la huerta zaragozana y por la expansión del producto ecológico. Ha abogado por fomentar que haya un mayor contacto entre productor y consumidor.

En la misma línea se ha mostrado la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, quien ha agregado que, en España, un alto porcentaje de alimentos que se compran no se llegan a consumir y terminan en la basura. Ante esta situación, ha considerado que desde el Ayuntamiento tienen que trabajar por evitar ese despilfarro.

5.000 PERSONAS

La portavoz de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Sonia Méndez, ha recalcado la buena acogida que ha tenido esta iniciativa por parte del Ayuntamiento. Además, ha apuntado que, gracias a esta actividad, podrán comer alimentos "en perfecto estado que han sido desechados" unas 5.000 personas en la plaza del Pilar.

"Este evento se ha hecho en otras ciudades del mundo, como París, Londres o Roma, pero es la primera vez que se hace en España y Zaragoza va a ser la ciudad pionera en esta lucha contra el despilfarro de alimentos". Ha recordado que casi mil millones de personas pasan hambre en el mundo, mientras en España se desechan 7,7 millones de toneladas de comida al año.

Para cambiar esta situación, ha incidido en que es importante realizar cambios en las legislaciones y concienciar a la ciudadanía. Ha insistido en que el problema de despilfarro de alimentos es "medioambiental a la vez que moral".

CUATRO TONELADAS

La representante de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Edurne Caballero, ha explicado que se han recogido casi cuatro toneladas de alimentos durante la última semana, tanto de agricultores como de distribuidores y con la colaboración de Mercazaragoza.

"No podían dar salida a esos productos por diferentes causas, algunos por exceso de producción, por no cumplir los criterios estéticos marcados por el mercado o por estar ya demasiado maduros". Ha relatado que, además, para este evento se han comprado vajillas compostables para no generar residuos.

Por otra parte, Oriol Gavín, también de la Federación Aragonesa de Solidaridad, ha apuntado que durante esta jornada se impulsarán otro tipo de actividades, como talleres de realización de compotas y de organización de la nevera para evitar que los alimentos caduquen.

