Periodistas del Reino Unido participan en la misión Wines for Spain organizada por ICEX para la promoción del txakoli

La iniciativa se enmarca dentro del plan 'Wines from Spain' para la promoción de los vinos de España que el ICEX desarrolla en los principales mercados de interés para el vino español. "Se trata de una excelente oportunidad con la que el Gobierno de España, a través del ICEX, quiere contribuir a fortalecer el vínculo entre un producto tan ligado a esta tierra como el txakoli y Reino Unido", ha afirmado la subdelegada del Gobierno en Bizkaia, Covadonga Aldamiz-echevarría.

Los periodistas invitados son Joanna Simon, columnista de 'The Sunday Times', escritora y fundadora de 'The Wine Gang'; David Kermode, periodista de radio y televisión con web propia, especializado en vino; James Viner, escritor especializado que escribe notas de cata de 'Decanter Magazine'; Peter Dean, cofundador de 'www.the-buyer.net' y editor de 'Drinks'; Roger Jones, chef y restaurador que escribe entre otras publicaciones, en 'The Caterer Magazine'; y Chistian Aragone, sumilier jefe del restaurante HKK, del grupo Hakkasan.

Las bodegas que visitarán han sido escogidas bien por el interés demostrado por los propios profesionales o por su capacidad exportadora, ya que cuentan con distribución de sus productos en el Reino Unido. Así, conocerán Bodegas Astobiza, en Okondo; Bodegas Itsasmendi, en Gernika; Bodegas Gaintza y Bodegas Txomin Etxaniz, en Getaria; y Bodegas Artomaña Txakolina, de Artomaña-Amurrio.

La visita permitirá a los periodistas conocer de primera mano la opinión de bodegueros y enólogos, los viñedos, las condiciones climatológicas, la historia y tradiciones vitivinícolas y las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción de txakoli. Posteriormente, reflejarán las cualidades del txakoli en los diferentes medios especializados del Reino Unido.

Las misiones inversas de periodistas es una de las principales herramientas de promoción que utiliza ICEX con un gran retorno de la inversión en forma de artículos en prensa escritos por profesionales de los medios de comunicación de gran influencia en su sector.

UN MERCADO CLAVE

Según han destacado desde el ICEX, Reino Unido continúa siendo el segundo mercado en importancia para las exportaciones de vino y bebidas alcohólicas españolas, solo por detrás de Alemania y por delante de Francia. De esta forma, Reino Unido es "un mercado prioritario y clave" para la estrategia de promoción de Vinos de España en el sector del vino a nivel mundial.

En este país se realiza una intensa campaña bajo la marca 'Wines from Spain' a la que recientemente se ha añadido el programa de promoción "Eat Spain, drink Spain", que organiza festivales en Londres y en las principales ciudades del Reino Unido. Estas acciones van dirigidas tanto a aumentar la notoriedad de los vinos de calidad españoles como a informar y formar a prescriptores, profesionales del sector y compradores.

