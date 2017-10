El delegado del Gobierno cree que la "farsa secesionista da sus últimas bocanadas" y este sábado se restaurará legalidad

"El Estado de Derecho no va a permitir la ruptura de España", ha aseverado Alcalde, al indicar que de esta situación "compleja", a pesar de la "zozobra" que produce, "saldremos fortalecidos colectivamente porque España es mucha España" y el país, incluyendo a Cataluña, "es una gran nación".

Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno durante su discurso con motivo del acto de celebración del 'Día del patrón de la Policía', que se ha desarrollado en la plaza del Pilar de Zaragoza, con la asistencia del jefe superior de Policía de Aragón, José Ángel González, y las principales autoridades, mandos policiales y representantes institucionales de la ciudad. En este acto se han entregado también condecoraciones a efectivos policiales y personal civil.

Gustavo Alcalde ha expresado su orgullo por la labor de los policías nacionales y guardias civiles que están "defendiendo la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en Cataluña", estimando que con su trabajo se han ganado, "más si cabe", el respeto y la admiración de la mayoría de los españoles y han logrado "llenar las calles de gente" y despertar a España, porque "si os insultan, nos insultan a todos y si os ultrajan, nos ultrajan a todos".

Ha sostenido que el nacionalismo catalán se ha convertido "en el paradigma de la intolerancia", para advertir de que "el tránsito de la intolerancia al totalitarismo era solo una cuestión de tiempo". Se empieza "adoctrinando en la escuela" para después "inculcar el odio y el fanatismo hacia todo lo español y sacando a los niños en manifestación, en horario lectivo". A pesar de que "todo es muy primario, desgraciadamente es eficaz, como la propaganda nazi", ha dicho tajante.

En este punto, ha alertado de que en Cataluña "corren peligro" la democracia, la libertad y la ley" y ha incidido en que los separatistas desprecian "incluso sus leyes", dedicándose a "hacer listas de buenos y malos, de afectos y desafectos", una actitud que entronca "con ideologías supremacistas, racistas y xenófobas. Eso se llama fascismo, fascismo puro y duro", pero el Estado de Derecho "ya ha buscado alojamiento" a quienes lo promueven, los dirigentes de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, "en la prisión de Soto del Real".

GOLPE DE ESTADO

Tras repasar los acontecimientos ocurridos desde los días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación en el Parlament de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, ha observado que el desafío y el golpe de Estado "ha sido total", indicando que "las mentiras son el hilo conductor de este proceso".

Entre esas mentiras, ha mencionado el "supuesto derecho de autodeterminación", que la ONU solo contempla para situaciones coloniales; que la mayoría de los ciudadanos desee la independencia; que el 1 de octubre hablara Cataluña o que desde España se imponga la represión.

También es "falso" que los separatistas deseen dialogar, dado que "ellos no quieren dialogar, quieren imponer sus tesis, su referéndum, su separación"; "no son pacíficos" porque "acosan al que piensa distinto" y mienten al decir que la secesión convertirá a Cataluña en una comunidad más próspera y feliz, ya que "la están llevando a la ruina, a la fractura ciudadana, al caos a corto plazo".

"NO SON MEJORES, NI DISTINTOS"

Alcalde ha continuado apuntando que la separación que pretenden "es imposible" y ha llamado a decir "alto y claro a estos supremacistas de pacotilla que no son mejores ni distintos, ni de mejor condición genética".

Ha añadido que Cataluña tiene sus cuentas intervenidas, las entidades financieras más representativas han salido de la Comunidad y más de 900 grandes y pequeñas empresas "han dicho basta y han anunciado su cambio de sede". Además, la "mayoría silenciosa también ha dicho basta" y ha decidido salir a la calle para expresar que "con España no se juega", así como la Unión Europea ha avanzado que no mediará en el conflicto y que Europa "se construye sumando, no dividiendo".

Por todo ello, ha estimado que "al final se les ha atragantado el golpe" y la "farsa secesionista está dando sus últimas bocanadas", si bien mientras tanto "se está llevando a Cataluña a una situación de quiebra social y económica que tardará años en recuperarse".

Por último, Alcalde ha felicitado a la Policía Nacional por su actuación durante las Fiestas del Pilar, junto a la Policía Local, dado que han demostrado que "zaragozanos y visitantes están más que seguros en vuestras manos".

"Estoy orgulloso de ser vuestro jefe", ha asegurado, para concluir recordando a los policías que han dado su vida por España y a los dos pilotos de F-18 fallecidos estos últimos días, el capitán del Ejército del Aire, Borja Aybar, y el teniente Fernando Pérez Serrano. "Su recuerdo y ejemplo permanecerá siempre en nuestros corazones", ha manifestado.

PROFESIONALIDAD Y ENTEREZA

Por su parte, el jefe superior de Policía de Aragón, José Ángel González, ha tenido "un cariñoso recuerdo a todos aquellos policías y guardias civiles que se encuentran en Cataluña, quienes trabajando en situaciones muy difíciles y adversas están demostrando una gran profesionalidad y entereza".

Entre aplausos del público, González ha continuado expresando "para todos ellos nuestro apoyo y consideración, la ciudadanía aragonesa está con vosotros y sabéis que no estáis solos".

Ha felicitado a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a los funcionarios de los cuerpos generales y personal laboral que "con vuestro trabajo, esfuerzo y dedicación hacéis una sociedad mejor" y ha dado la enhorabuena a las personas que este viernes han sido reconocidas con su ingreso en la Orden al Mérito Policial y a los 59 "compañeros" de la Policía que han sido distinguidos con este mismo reconocimiento.

Ha destacado también la distinción al comisario Guillermo García Cedrón, presidente de la Asociación de Jubilados de la Policía; felicitando a Santos Ruiz Soria, "por su desinteresada y leal colaboración con la Policía Nacional" y al comisario Antonio Rua Carballo a quien se le ha entregado "la medalla que acredita su ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo, una de las más altas distinciones del cuerpo".

A los efectivos policiales de Aragón les ha dicho que su obligación con la sociedad la han cumplido "con dignidad y profesionalidad, manteniendo a Aragón con una tasa de criminalidad muy por debajo de la media nacional", algo que "no hemos conseguido solos, sino con trabajo y esfuerzo solidario con los jueces, fiscales y con nuestros compañeros de viaje que son la Policía Local y la Guardia Civil".

Ha emplazado a seguir trabajando "en equipo, sin personalismos, con honradez, humildad y honestidad, teniendo como bandera el amor al servicio a los demás" y ha resaltado de nuevo el "esfuerzo y sacrificio" de los policías aragoneses, para concluir con un "recuerdo emocionado a los compañeros fallecidos, a los policías nacionales que dieron su vida por España, defendiendo los derechos de los ciudadanos".

