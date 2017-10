Trabajadores de las ITV de la Región piden que no se liberalice el sector y que la administración ejerza un "control"

Varias decenas de empleados de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Región de Murcia se han vuelto a concentrar este viernes en la puerta del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para exigir que el servicio "no sea liberalizado" y que sea controlado por las administraciones públicas.

Así lo ha hecho saber en un contacto con los medios de comunicación el trabajador de la ITV de Molina de Segura, Jesús Nicolás, quien ha criticado la intención del Gobierno regional de "llevar a cabo esa labor con una gestión privada de las empresas", por lo que ha pedido "que la gestión de las ITV sea controlada por la administración".

Y es que, "aunque la competencia es buena en muchos sectores", ha lamentado que "es malísima" en el sector de las ITV, según este portavoz de los trabajadores.

A este respecto, ha recordado que el partido de Ciudadanos ha comparado el sector de la ITV "con cualquier restaurante que quiera abrir enfrente de otro, pero un restaurante compite y apuesta por ganar clientela con la calidad de su producto, mientras que en el sector de la ITV sucede todo lo contrario: para ganar clientes tendría que dar peor servicio y revisar los coches peor".

Por su parte, el empleado de la ITV de Alcantarilla, José López, ha anunciado que los trabajadores están estudiando la posibilidad de convocar una huelga el lunes, algo que "depende de lo que pase" y de cómo evolucionan las negociaciones.

"Nosotros reclamamos una ITV pública y de calidad, porque estamos cansados de estar siempre con poco personal y en malas condiciones", según López, quien considera que "liberalizar el sector es mercantilizar las ITV".

"Y esto no se puede mercantilizar porque esto no es un negocio como una panadería, sino que estamos hablando de seguridad vial y tenemos que dar una calidad en la inspección, porque los coches no pueden ir en malas condiciones por la carretera", ha señalado López.

López, quien ha reconocido que las conversaciones están ahora mismo "paradas", ha recordado que la ITV de Alcantarilla es "la única pública que queda en la Región" y los trabajadores quieren que sea el centro de referencia que controle las demás ITV.

"La administración debe de ejercer el control, y lo debe hacer haciendo que Alcantarilla se potencie metiendo personal, porque siempre estamos con déficit de plantilla, con las instalaciones obsoletas y con problemas de todo tipo", ha criticado López, quien cree que los murcianos merecen "un servicio de ITV de calidad".

López cree que "no parece que vaya a avanzar ninguna negociación", ya que el Gobierno regional "está en su cerrazón y no se les saca de ahí, porque quieren liberalizar el servicio". Y todo ello, lamenta, ""para otorgar un servicio vitalicio".

"Es como dar un billete de lotería ganador: les estás dando un servicio público a unas personas y a unas empresas que van a ejercer esa actividad toda la vida", lamenta.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN*

Al ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha confirmado que el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, está trabajando en las últimas semanas para poder alcanzar un acuerdo y llevar un nuevo decreto en el Consejo de Gobierno que "garantice lo que nos han dicho los murcianos que es el interés general" relacionado con las ITV.

"Queremos ITV más cercanas, con menos colas y más baratas", según Arroyo, quien ha confirmado que el consejero está trabajando precisamente con los sindicatos para alcanzar un acuerdo que "también contemple las mejoras laborales y la estabilidad de esos trabajadores que hoy y el resto de días se han concentrado".

"En los próximos días habrá novedades, porque se está alcanzando el consenso social necesario para llevar ese decreto al Consejo de Gobierno y poder garantizar lo que nos han pedido los murcianos que son ITV más baratas, más cercanas, con menos colas y mejor servicio".

