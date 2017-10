Javier Fernández: "Es evidente que tiene que haber elecciones en Cataluña, si es en enero me parece bien"

"Si entienden que deben que en enero pues a me parece bien. Además esas elecciones serán en urna, porque ahora hay gente que está votando ya en Cataluña, vota en consejos de administración y votan salirse de Cataluña. Hay que restaurar la legalidad y devolver la certidumbre a las empresas", ha dicho Fernández.

Javier Fernández hacía estas declaraciones a los medios de comunicación en el hall del Hotel de la Reconquista, epicentro en estos momentos de los Premios Princesa de Asturias que se entregan esta tarde en el teatro Campoamor.

El presidente asturiano ha insistido en la aplicación del artículo 155 como única opción para recuperar el orden constitucional en Cataluña, aunque ha asegurado que no es él quien debe hablar de cómo se aplica.

"No soy yo quien tiene que decir como se aplica un artículo que no se ha aplicado nunca, eso corresponde al Gobierno. Lo que si se es que hay que aplicarlo, que está ahí para un supuesto que se está dando, pero no se ha aplicado nunca y corresponde al gobierno decidir como. Lo que hay que hacer es apoyar al Gobierno en como lo haga", ha dicho.

Así ha manifestado que tanto él "como todos", lo que esperan es que el gobierno tome la mejor opción, porque es imprescindible volver al orden constitucional antes de hablar.

Javier Fernández ha manifestado además que la presencia este viernes en Oviedo de quienes encarnan y representan la Unión Europea tiene "un carácter simbólico muy fuerte porque sus pronunciamientos pasan por no aceptar que se intente fragmentar un estado de la Unión".

"Su presencia aquí refuerza esa posición de todos en España salvo el gobierno de Puigdemont y quienes lo apoyan", ha dicho.

Consulta aquí más noticias de Asturias.