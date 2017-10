Lambán advierte de que "nada bueno va a ocurrir" a Aragón si la situación "sigue alterada" en Cataluña

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reconocido su preocupación ante lo ocurrido en la región vecina, donde se ha producido "un terremoto" que repercutirá en Aragón, avisando de que en las próximas fechas "las sacudidas van a ser más fuertes que hasta ahora", de forma que "la normalidad no la verá restablecida la actual generación política".

Ha dejado claro que evaluar la situación en función de la llegada de empresas catalanas a Aragón es "ver con una miopía condenable", instando a tomar medidas para que las consecuencias sean "lo menos negativas posibles para la economía aragonesa". Ha señalado que la relación comercial con Cataluña "es tan positiva" que "lo mejor y más positivo que podemos hacer es mantener el 'statu quo'".

El Departamento de Economía, Industria y Empleo ha organizado una reunión, el lunes de la semana próxima, con los agentes sociales y

económicos para analizar el caso, reuniéndose más adelante con representantes de la Universidad de Zaragoza, el Colegio de Economistas y otros actores implicados, de forma que la Comunidad se pueda anticipar a las consecuencias. "Sería bueno que ese debate lo tuviéramos en el Parlamento".

Por otra parte, ha aludido a la reforma constitucional que podría acometerse y para la que se ha creado una Subcomisión en el Congreso de los Diputados, considerando que "no hay otra salida" y que Cataluña ha de votar un Estatuto de Autonomía en el marco constitucional.

Ha asegurado que impulsará la reforma constitucional defendiendo el interés de Aragón y su carácter estatutario de nacionalidad histórica y no aceptará que haya diferencias en los derechos de los españoles, siempre con "equidad". Lambán ha rechazado los "privilegios para unos en detrimento de otros".

GOLPE

Susana Gaspar ha manifestado su preocupación por el "golpe" secesionista y sus repercusiones en Aragón, animando a "minimizar" los efectos económicos y apostando por la unidad de España.

La portavoz de Cs ha apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución afirmando que "dentro de la Ley cabe todo, fuera no", aunque "algunos no se han enterado o prefieren vivir en un Estado bananero donde no haya leyes que cumplir".

Ha dicho que la futura reforma constitucional "debe servir para unir a los españoles" y en ningún caso para "romper España ni recompensar a los independentistas", subrayando que "los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.