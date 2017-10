Rajoy asistirá este viernes a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Los reyes Felipe VI y Doña Letizia serán los encargados de presidir, como los años anteriores, la ceremonia en su XXXVII edición. También estará presente la reina Doña Sofía, quien ocupará un asiento en el palco. La princesa Leonor y la infanta Sofía seguirán sin participar en los actos.

Como novedad, asistirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se desplazará desde Bruselas donde acude a la reunión del Consejo de Europa. Rajoy estará presente junto a varios ministros de su Ejecutivo en la gala en la que la Unión Europea será reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Recogerán la distinción a la UE el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker; y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Además, este año han sido distinguidos Les Luthiers en la categoría de Comunicación y Humanidades; William Kentridge (Artes); Hispanic Society of America (Cooperación Internacional); All Blacks (Deportes); Karem Armstrong (Ciencias Sociales); Adam Zagajewski (Letras); y Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish (Investigación Científica y Técnica).

Los galardonados han podido disfrutar, conforme han ido llegando a Oviedo, de actividades organizadas en su honor por toda Asturias en la denominada 'Semana de los Premios'. Se trata de encuentros de trabajo, exposiciones, visitas y conferencias protagonizadas por los premiados.

La ceremonia dará comienzo a las 18.30 horas con la llegada de los Reyes al Campoamor. Una vez en el interior del teatro, tomará la palabra el presidente de la Fundación, Matías Rodríguez Inciarte.

El poeta Adam Zagajewski será el primer premiado en hablar. Tras su discurso, será el turno del humorista Marcos Mundstock, miembro de Les Luthiers.

A continuación, los galardonados irán recibiendo sus premios por categorías: Investigación Científica y Técnica, Letras, Cooperación Internacional, Comunicación Social y Humanidades, Ciencias Sociales, Deportes, Artes y Concordia.

Tras la entrega será Philippe de Montebello, presidente de la Hispanic Society of America quien intervenga. Le seguirán en el turno de la palabra el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker; el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Cerrará las intervenciones el discurso del Rey Felipe VI. La convocatoria de los Premios Princesa de Asturias de 2018 será el broche final a la ceremonia.

Consulta aquí más noticias de Asturias.