Este viernes Madrid acogerá una 'invasión zombie', solo el Metro será zona libre de infectados

El 'apocalipsis zombie' se apoderará de la capital madrileña este viernes merced al evento 'Survival Zombie', un 'real game' que mezclará la yincana, el teatro interactivo y un elaborado juego de 'pilla-pilla' durante más de 7 horas, y en el que los participantes tendrán que resolver numerosos retos para escapar de los actores convertidos en zombies.

Toda la ciudad servirá de escenario para un evento lúdico que llegó a la capital hace 5 años, y que ha recorrido cerca de 90 ciudades españolas y latinoamericanas, en las que han participado más de 100.000 personas.

"Pueden venir desde chavales de 14 años acompañados por sus padres, que también pueden jugar, hasta los 100 años. Cualquier persona que comparta con nosotros los valores de equipo y diversión sana tiene cabida en 'Survival Zombie'", ha explicado el creador del evento, Diego de la Concepción.

El responsable ha explicado que han desarrollado 10 tramas diferentes para que los jugadores puedan disfrutar de su propia aventura y nunca se le acaben las opciones. Además, como novedad con respecto a otras ediciones, en este año no habrá escena intermedia ni final, y los zombies no tendrán la oportunidad de eliminar a los participantes, pero sí de 'herir' para mermar las capacidades de cada jugador y "no ponerlo nada fácil para llegar a la final". Cada 'herida' supondrá penalizaciones de tiempo en el cómputo final.

En vez de marcar un punto de salida común a todos los participantes, esta vez, cada jugador vivirá la experiencia por grupos que saldrán desde diferentes puntos de Madrid.

"De esta manera evitamos aglomeraciones y colas inmensas. Para nosotros es un reto por el trabajo que supone de producción y guionización, pero para los participantes será una experiencia brutal, ya que tendrán la oportunidad no solo de jugar su trama asignada, sino de vivir cualquiera de las 9 restantes si son hábiles y consiguen escapar de los zombies", ha explicado el creador del juego.

Las zonas seguras

Metro de Madrid jugará un papel crucial en el evento, con el que se pretende conmemorar el segundo aniversario del Abono Joven Ventex20. La edición especial de Metro de Madrid tendrá normas diferentes respecto al 'real game' tradicional.

"El Metro va a ser esencial en la forma de juego, ya que serán zonas seguras en las que los participantes estarán a salvo, y podrán usar para desplazarse por las diferentes zonas infectadas", ha explicado De la Concepción.

Las 'zonas seguras' son los 'territorios libres de zombies' por el que los jugadores pueden estar sin el temor a ser cazados por los muertos vivientes. De esta forma, toda la red del Metro servirá de refugio, pero también como medio de transporte para desplazarse por las diferentes pruebas.

Todo el entramado del Metro Madrid será parte del juego, tanto para ser utilizado como medio de transporte como para albergar pistas o códigos que sean importantes para resolver la trama. Además, todos los jugadores podrán combinar este transporte con otros, como bicileta, coche o moto.

