Esta es la ciudad donde mejor se come en todo el mundo

Si eres de los que preocupan por comer bien y sano, quizá alguna vez te has preguntado qué lugar en el mundo es el que deberías visitar para ello. Oxfam ha dado la respuesta a través de su informe Good enough to eat index y la respuesta es La Haya, la tercera ciudad más grande de los Países Bajos, después de Ámsterdam y Róterdam.

Oxfam no se ha basado en criterios de calidad gastronómica, sino en aquellos que hacen referencia a si hay suficiente para nutrirse, si la gente puede pagar la comida, si es de buena calidad y sus efectos en la salud, según informan desde Buena Vida.

Las cocinas holandesas viven al paraguas de la la organización estatal Dutch Cuisine, que defiende la regla del 80/20: 80% de frutas y verduras con un 20% de carnes y pescados, como el arenque (rico en omega 3), para acompañar. No es casualidad que 3 de los 25 mejores restaurantes especializados en verduras del mundo (De Librije, Niven y Bolenius) estén en Países Bajos.

En una apuesta clara por los ingredientes orgánicos, algunos de los platos típicos y más saludables que puedes encontrar en La Haya son los gofres de espinacas y smoothies vitaminados. La ausencia de sal y aceite en ensaladas es cada vez mayor y muchos chefs vuelven su mirada a ingredientes poco habituales en las cocinas europeas, como las hierbas medicinales chinas.