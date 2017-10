Muere un español en Florencia tras caerle encima una piedra que se desprendió de una iglesia

Un turista español falleció este jueves en Florencia, en el norte de Italia, al caerle encima una piedra de la parte superior de una de las naves de la basílica de Santa Croce, confirmaron fuentes de la Policía.

Al histórico edificio se trasladaron de inmediato equipos de emergencia y miembros de la Policía Municipal, que no pudieron salvar la vida del hombre, del que no se ha facilitado ni la identidad ni la edad. No obstante, los medios italianos afirman que el turista tenía 52 años y que se encontraba de visita en Florencia junto a su mujer.

El suceso ocurrió en torno a las 14.30 hora local (12.30 GMT) cuando se desprendió una piedra de la parte alta de una de las naves, desde una altura de 30 metros. La Policía de Florencia indicó que en estos momentos agentes municipales se encuentran en el edificio, han acordonado la zona del suceso y realizan las comprobaciones necesarias para evitar nuevos percances.

La basílica de Santa Croce, que permanecerá cerrada hasta mañana, está situada en la plaza homónima de Florencia. Es una de las iglesias franciscanas más importantes de Italia y, en su interior, alberga las tumbas de personalidades como Miguel Ángel o Galileo Galilei.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha ofrecido asistencia consular a la familia del fallecido.Fuentes diplomáticas han confirmado la muerte del turista español y han informado de que la cónsul honoraria María Ángeles Velloso se encargará de atender a la familia y ofrecer la asistencia necesaria y oportuna.