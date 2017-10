Pagazaurtundua (UPyD) dice que Confebask tiene "tiene todas las razones para no invitar a sus actos a gente como Otegi"

La eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundúa, ha afirmado, en referencia al acto de memoria y reconocimiento al empresariado vasco víctima del terrorismo que se celebrará este viernes, que Confebask "tiene todas las razones para no invitar a sus actos a gente como Arnaldo Otegi".

"De hecho, es el mensaje más poderoso que puede lanzar a la sociedad. Se trata de exigir de una vez por todas la condena política del pasado de ETA y la asunción de la responsabilidad política de su entorno en la persecución también de los empresarios", ha manifestado durante una visita a Zaragoza para presentar el 'Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europea en el Siglo XXI'.

Pagazaurtundua ha dicho que "Otegi no olvida que él y su formación han sido los actores principales del chantaje, la extorsión, el secuestro y el asesinato". "Él ha sido secuestrador y jefe político de ETA. La cuestión es que está envalentonado porque no se le ha exigido lo suficiente la condena política de ETA. Está envalentonado porque su entorno puede homenajear como héroes a terroristas, y no pasa nada. Está envalentonado porque otros le facilitan el blanqueo", ha denunciado.

Además, ha asegurado que los empresarios vascos "se asoman ahora a esos años de miedo silencioso y de persecución, y subrayan, con su gesto, que falta la condena avergonzada de Otegi". "Conocemos algunas realidades: 40 asesinados, cerca de 50 secuestrados, centenares de heridos, pero otros datos están aún estudiándose, acaban de empezar a publicarse estudios, pero no se ha podido cuantificar todavía cuántos se exiliaron o cuánto dinero recaudó ETA a través de la extorsión y las organizaciones paralelas, entre otras cosas", ha subrayado.

Según ha señalado, "hubo muchos que resistieron y sobrevivieron, otros no, y algunos fueron seres humanos con un civismo absolutamente ejemplar, como Juan Alcorta, y merecen el homenaje, mientras que Otegi merece el reproche".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.