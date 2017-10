Guindos descarta un corralito en Cataluña: "No generemos ninguna expectativa irracional"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha descartado que se vaya a producir un colapso de la banca en Cataluña fruto de las tensiones políticas y ha dejado claro que "no va a haber corralito".

"Las dos principales entidades [Caixabank y Sabadell] están perfectamente bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo de Garantía de Depósitos español, tienen todo el apoyo del Gobierno español", ha apuntado el ministro, que ha pedido no adelantar acontecimientos y que no se genere "ningún tipo de expectativa irracional" que, "además, no se va a cumplir".

Al contrario, el responsable económico del Gobierno ha confirmado que desde que se anunció el cambio de domicilio "hay entradas netas de depósitos" en los bancos catalanes. "Lógicamente, la decisión que tomaron las entidades financieras fue razonable", ha añadido.

Sobre una posible paralización de la venta de Bankia a causa de la crisis institucional catalana, De Guindos ha señalado que es una cuestión que habrá que estudiar porque en estos momentos se está viviendo una situación de "incertidumbre" que afecta "a muchas decisiones", pero que "se solventará", ha dicho convencido.

Convalidado el decreto de cambio de sede social

Precisamente este jueves el Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto que agiliza el cambio de sedes sociales de las empresas en territorio nacional, ante el desafío independentista en Cataluña.

El cambio de domicilio social de las 800 empresas es solo un aperitivoLa norma, aprobada por 245 votos a favor de PP, Ciudadanos y PSOE, frente a 90 votos en contra de Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y PNV, aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan y facilita los trámites de manera que, salvo que exista una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo. No obstante, se ha rechazado tramitarlo como proyecto de ley.

Además, ha advertido de que el cambio de domicilio social de 800 empresas en Cataluña es solo un "aperitivo" si se llegase a concretar una hipotética independencia, que sería "terrorífica" y un "suicidio económico", y ha negado que haya "ningún tipo de presión" para la salida de empresas.

"El cambio de domicilio social de las 800 empresas es solo un aperitivo si la independencia se llega a concretar, cosa que este Gobierno no va a dejar que suceda", ha remarcado De Guindos, quien ha insistido en que "no hay sociedad que prospere sin un marco jurídico estable" y ha culpado a las políticas "irresponsables" de la Generalitat de la situación actual en Cataluña.

De Guindos ha asegurado que entiende que la salida de empresas de Cataluña "escueza en determinados ambientes", pero ha insistido en que "los que generan riqueza y empleo ponen de manifiesto las políticas enloquecidas y fuera de la realidad" de la Generalitat.

El ministro ha negado que haya habido "ningún tipo de presión". "No he llamado absolutamente a nadie, estoy convencido de que no ha llamado absolutamente nadie", ha aseverado en respuesta a las críticas realizadas desde Unidos Podemos, PDeCAT o ERC, a quienes ha pedido que no generen "dudas e incertidumbres".

En este caso, se entenderá que hay "disposición contraria" a los estatutos cuando "con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social".