Osalan investiga la muerte en Zeberio de un trabajador, aunque no hay "ningún dato" que apunte a un accidente laboral

El trabajador, un vecino de Lemoa de 57 años, falleció en la tarde de este pasado miércoles en el barrio Zautuola de Zeberio, donde trabajaba en una obra de una vivienda. Un compañero de trabajo le encontró inconsciente y avisó a los servicios de emergencia, si bien el médico desplazado sólo pudo confirmar el fallecimiento.

En declaraciones a los medios en Bilbao, el responsable de Osalan ha explicado que "ahora mismo no tenemos ningún dato que evidencie que ha sido un accidente laboral". En este sentido, ha indicado que el fallecimiento se está investigando y, dado que no hay "testigos directos", se podrá determinar si se trata o no de un accidente laboral una vez se conozcan los resultados de la autopsia.

