Aliaga (PAR), esperanzado de que la situación se reconduzca, pide prudencia para no provocar efectos irreversibles

En declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente del PAR ha opinado que "hay una novedad" en la carta enviada este jueves por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ya que "se puede entender que no se declaró la independencia" en el Parlament.

Además, ha estimado que, a pesar de que hay un "cierto chantaje" por parte de la Generalitat, hay cuestiones que están "haciendo mella en el independentismo", como el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de la ley de referéndum, la posición contraria de la Unión Europea y las afecciones económicas en Cataluña y España.

Por eso, "hay que tener esperanza de que la situación se reconduzca" y se restablezca la convivencia "al ver las cosas más claras" y los efectos de la independencia, ha dicho Aliaga, para reclamar que se mantenga la "prudencia que se está aplicando por parte del Gobierno de España".

En este punto, el presidente del PAR ha comentado que en el caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución española, se haga de forma "consensuada" entre PP y PSOE para determinar "qué aplicar, hasta dónde,

cómo y cuándo", actuando con "prudencia y proporcionalidad para no provocar efectos irreversibles y tensar todavía más la cuestión".

EFECTOS COLATERALES

Aliaga ha alertado de "los efectos colaterales de decisiones precipitadas y sin poner sobre la mesa todas las cuestiones" ante una "situación excepcional" que ya está afectando a los ciudadanos por lo que hay que "medir con mucho tino y acierto" a qué se somete a la sociedad española y catalana.

Como ejemplo, ha dicho que cuando un mental se tensiona, hay un periodo elástico donde las deformaciones no son permanentes y otro en el que el material se deforma y la estructura ya no sirve y por eso "lo que decida aplicar el Gobierno de España, pactado con el PSOE, no ha de provocar efectos que compliquen más la cuestión".

Asimismo, el líder del PAR ha considerado que Puigdemont debería comparecer en el Congreso y explicar con detalle los efectos de la independencia y ha indicado que si el Senado ha de votar la aplicación el artículo 155, convocará a la ejecutiva de su partido para determinar la posición de los senadores de esta formación.

