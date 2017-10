El PP tilda de "catastrófica" la ejecución del 21% de las inversiones del presupuesto de 2017

el 65,52 por ciento.

"Los datos deberían llevar a un profunda crisis en el equipo de gobierno porque era impensable que pudieran empeorar la ejecución presupuestaria cuando ya era extremadamente mala", ha expuesto Azcón.

Al respecto ha comparado la ejecución del presupuesto global del 65,52 por ciento, con

la de 2015 y 2016, que "ya fueron malos" con un 68,34 y un 68,52 por ciento, respectivamente.

En inversión (capítulo 6) la ejecución es del 21,01 por ciento sobre 47,4 millones de euros consignados; mientras que en 2016 ha sido del 32,59 por ciento sobre 27,1 millones y en 2015 ha llegado al 46,82 por ciento sobre 47,4

millones, ha detallado.

En 2017 hay 170 partidas presupuestarias de las que 112, el 65 por ciento, "están a cero" entre las que ha citado la prolongación de Tenor Fleta, la mejora de la iluminación con leds, o el proyecto de reforma de los antiguos depósitos del parque Pignatelli, entre otras.

"Otro dato demoledor" es que existen partidas que no se ejecutaron en 2016 y "vuelven a estar a cero en 2017", como la remodelación de los vasos de piscinas de verano, el Parque de Bomberos de Casetas, la mejora y renovación de la calle Oviedo o la reforma en la avenida Cataluña.

"POSTUREO"

En el capítulo 7 correspondiente a las transferencias a las sociedades municipales, Azcón ha detectado que es "todavía peor y empeora la gestión ya mala de por si".

"El no ejecutar partidas supone que no se crea empleo, no se mejoran los servicios públicos, ni se mejoran los servicios sociales" ha criticado Azcón

para anunciar que pedirá la comparecencia del consejero municipal de Economía y Hacienda, Fernando Rivarés, para que explique "por qué este año los datos son peores que en ejercicios pasados".

En rueda de prensa, ha enfatizado que a 30 septiembre de este año "el peor gobierno de la historia vuelve a batir un récord con la ejecución en inversiones más baja de la historia de la ciudad y a tres meses de vencer el ejercicio".

Según Azcón, "no es creíble" que en tres meses para cerrar el año presupuestario el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) "haga un sprint" que mejore estos datos.

El presupuesto que aprueban los grupos municipales de la izquierda -ZEC, PSOE y CHA-

es "puro postureo" porque las enmiendas que

han introducido no se ejecutan en su totalidad, "sino solo para dar una rueda

de prensa".

Tras esta exposición, Azcón ha indicado que al PP le preocupa que no haya proyecto de ciudad, para lamentar que "además no hay capacidad de gestión para ejecutar la actividad ordinaria".

