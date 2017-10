El PSOE quiere que la aplicación del 155 sea lo más "limitada" y "breve" posible

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este miércoles que la aplicación del artículo 155 de la Constitución debe ser lo más "limitada" y "breve" posible, y que se debe dirigir a restablecer el "cumplimiento de la ley" y "el funcionamiento de las instituciones" en Cataluña.

Ábalos compareció al filo del mediodía en la sede socialista de Ferraz, pocos minutos después de que concluyera la reunión que mantuvieron, en la mañana de este jueves, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la exministra y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo.

El número tres del PSOE recalcó que es necesario "hacer cumplir las obligaciones legales" y "normalizar" la situación "democrática" en Cataluña. Preguntado por si las medidas que el Gobierno anunciará el sábado tienen el "respaldo absoluto" del PSOE, Ábalos dijo que "cuando se conozcan" esas medidas, se sabrá el "grado" de apoyo del PSOE.

Los socialistas consideran que la aplicación del 155 debe ir dirigida a proporcionar "certidumbre" a los ciudadanos, de modo que "todo esté claro desde el principio y hasta el final". Ábalos, por tanto, se mostró contrario a una aplicación "progresiva" de ese precepto constitucional. "Se invoca en su integridad, no parcialmente", comentó.

Por lo demás, el dirigente del PSOE consideró que "la democracia y el Estado de derecho no pueden ceder ante la inadmisible amenaza" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de declarar la independencia de Cataluña.

Ábalos también rechazó la propuesta de diálogo de Puigdemont: "Proponen un diálogo, pero siempre para hablar de la desconexión". Es por tanto, dijo el dirigente del PSOE, una oferta "tramposa".

"Ese marco de diálogo no lo podemos aceptar, no asumimos la bilateralidad entre el Estado y un pretendiente a miniestado, y no se negocia la integridad de España", remachó Ábalos, quien también rechazó que en España exista "represión política", como han venido diciendo los dirigentes independentistas.

Finalmente, lamentó que los independentistas no quieran participar, por ejemplo, en la comisión de diálogo territorial impulsada por los socialistas en el Congreso. "No les interesa ningún mdelo de descentralización que permita mantener la integridad de España ni tampoco, siquiera, la reforma constitucional", concluyó.

El PSC ve "inevitable" iniciar el 155

Pocos minutos después que Ábalos, compareció en la sede del PSC en Barcelona Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas catalanes, que consideró "inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el 155" ante la "amenaza" de Carles Puigdemont de declarar la independencia "en cualquier momento".

Iceta destacó que no puede apreciarse "sinceridad suficiente" en la "oferta de diálogo" de Puigdemont y advirtió de que la deriva "unilateral e ilegal" de los independentistas "está perjudicando gravemente" a los catalanes y "poniendo en riesgo el autogobierno" de Cataluña.

El número uno del PSC no quiso pronunciarse sobre las "medidas concretas" que podrían aplicarse en virtud del 155, pero sí pidió que sirvan para "recuperar el autogobierno, restaurar la legalidad y restituir la vigencia del Estatuto de Cataluña" en el plazo "más breve posible".

Además, apeló a agotar todas las posibilidades de diálogo antes de que tengan que tomarse medidas excepcionales y se mostró a favor de "dar voz a los catalanes" cuanto antes mediante unas elecciones autonómicas en las que se decida quién lidera una nueva etapa en la política catalana. "Sería la mejor salida", consideró.