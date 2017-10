La hermana de Salvador Sobral habla sobre el estado de salud del ganador de Eurovisión

El ganador de Eurovisión, Salvador Sobral, continúa su lucha contra la enfermedad que padece desde hace años. Tras semanas sin conocer nuevas noticias sobre su estado de salud, su hermana, Luisa Sobral, ha hablado del tema con medios lusos.

La compositora asegura que el cantante conseguirá recuperarse de su insuficiencia cardíaca. "He hecho una canción nueva para cuando grabe su próximo disco", comenta a la revista Caras.

Sobral salió el pasado 7 de octubre de la Unidad de Cuidados Intensivos y fue trasladado a la unidad de cardiología del Hospital Santa Cruz de Carnaxide en Lisboa, a la espera de un trasplante de corazón.

Además, su hermana ha hablado de que Salvador no se sintió cómodo en Eurovisión: ''Él no se veía dentro de todo lo que estaba pasando, no encajaba con él ni con su personalidad, ni con las competición. Eso era muy grande para él, con mucha pirotecnia''.