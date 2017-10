Rivera, tras conocer la respuesta de Puigdemont: "Una democracia no puede aceptar chantajes"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que una democracia europea "no puede aceptar chantajes" de nadie y lo ha hecho tras conocer la respuesta que ha dado este jueves el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rivera, que participa en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EE UU en España, ha señalado que si España no se plegó a los "chantajes" del 23-F o del terrorismo, "no lo va a hacer ahora".

Rivera ha recordado que cuando el expresidente de EE UU Barak Obama recibió una carta de un grupo de independentistas de Texas reclamando la secesión, les contestó que en su país se había trabajado "muy duro" para defender la Constitución, donde existe el derecho a enmendarla o a elegir un nuevo gobierno, entre otras cosas, "pero no existe el derecho a dividir".

Hay que aplicar la Constitución para "restituir" la democracia en Cataluña, insistiendo en que el artículo 155 está "copiado" de la Carta Magna alemana, previsto igualmente para casos de "rebelión" como el de la Generalitat. "No estamos obligados a que nos gobiernen los independentistas", ha recalcado Rivera al pedir "un horizonte electoral" para salir de esta crisis institucional.

Garzón: "Grave error de Puigdemont"

Por su parte Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida y diputado del grupo parlamentario Unidos Podemos, ha considerado "grave error de Puigdemont" que no haya "aclarado nada" y que mantenga la "amenaza" de la declaración unilateral de independencia. "No la ha declarado pero amenaza con hacerlo. No ayuda", ha dicho en su cuenta de Twitter.

Tampoco ha tenido palabras amables con el Gobierno de Rajoy, a los reprocha que "podrían dialogar acogiéndose a que aún no se ha producido la DUI" y que sin embargo "prefieren incrementar los problemas aplicando el 155".

