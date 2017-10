El PDeCAT ve un escenario "malo" para España y "muy difícil" en Cataluña

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha lamentado este jueves que ante la nueva oferta de diálogo de la Generalitat el Gobierno active el artículo 155 de la Constitución, y ha advertido de que se está "a punto" de entrar en un escenario "malo" para España y "muy difícil" en Cataluña.

Campuzano ha criticado en el Congreso que el Gobierno haya descartado dar una solución política al conflicto y ha señalado que la puesta en marcha del 155 va a hacer "casi imposible" el diálogo entre las instituciones.

Por eso, ha instado al Gobierno a renunciar a la aplicación del precepto constitucional y ha recalcado que aún hay tiempo hasta el sábado, cuando el Consejo de Ministros tiene previsto activarlo, de evitar el "error más grande de la democracia española en los últimos 40 años".

Hasta entonces, ha señalado el dirigente del PDeCAT, se mantendrá la "tregua" dada al Gobierno el pasado 10 de octubre para que el Parlament formalice la declaración unilateral de independencia que, ha insistido, será "inevitable" si no se accede al diálogo.

Según Campuzano, "si lo que se pretende es que la sociedad catalana se humille y se rinda ante la posición del Gobierno español, es evidente que eso no es aceptable" ni tampoco que se continué con la política de "castigar a los dirigentes" de la sociedad catalana que han organizado el proceso independentista.

"España se está equivocando muy profundamente a la hora de hacer frente a un desafío democrático de esta magnitud", ha concluido el portavoz catalán, para quien "el Gobierno tiene la oportunidad de defender la legalidad constitucional no aplicando el 155".

ERC lamenta la pérdida de otra oportunidad de diálogo

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha lamentado este jueves que se haya perdido otra oportunidad para la negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña y ha advertido de que Carles Puigdemont no convocará elecciones porque el Parlament cuenta con una mayoría "legal" y "legítima".

"Es una lástima", ha dicho Tardá en los pasillos del Congreso sobre el aviso del presidente catalán, Carles Puigdemont, al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que si veta diálogo, el Parlament votará independencia, ante lo que el Gobierno ya ha anunciado que aplicará el artículo 155 de la Constitución.

El diputado de ERC ha recalcado que Puigdemont se ratifica en la carta en su voluntad de dialogar y ha señalado que sería bueno que el Gobierno pusiera en "stand by" el 155 para que "las partes se puedan sentar a hablar".

Puigdemont ha respondido este jueves al requerimiento del Gobierno que puede declarar la independencia si no hay diálogo --a través de una votación en el Parlament-- y el Ejecutivo de Rajoy ha replicado con un consejo de ministros extraordinario el sábado para comenzar a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Tardà ha insistido en que el escenario todavía es propicio para el diálogo y en que Mariano Rajoy debería aceptar los "contactos bilaterales".

"Aquí lo que vale la pena es mantener siempre la mano tendida y que no haya respuestas unívocas, que son más comunicativas, pero también más pobres", ha afirmado.

El portavoz de ERC ha advertido, en cualquier caso, de que el presidente de la Generalitat no convocará elecciones autonómicas puesto la mayoría existente en el Parlament "no sólo es legal, sino legítima, porque nació de una contienda electoral el 27 de septiembre".

"Este Gobierno está superlegitimado", ha subrayado tras asegurar que ERC seguirá defendiendo al Govern y los compromisos contraídos con los ciudadanos.

La CUP sólo coincide con Puigdemont en que los catalanes decidieron

La concejal de Barcelona y exdiputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha criticado la carta que el presidente Carles Puigdemont ha remitido al Gobierno, con la que solo está de acuerdo cuando dice que el pueblo de Catalunya "decidió la independencia".

"El pueblo de Catalunya (...) decidió la independencia. Hasta aquí de acuerdo. El resto: 'ramonetismo'. República ahora", ha publicado Reguant en su cuenta de Twitter -con 'ramonetismo' hace referencia a la frase hecha 'La puta y la Ramoneta', que alude a jugar a dos bandas-.

La CUP ha recordado que Catalunya "decidió la independencia"Reguant insiste en que los catalanes decidieron el 1 de octubre cuando Puigdemont ha respondido al requerimiento del Gobierno reiterando su oferta de diálogo sobre Catalunya y planteando la posibilidad de que se declare la independencia: "El Parlament podrá proceder a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre", dice el presidente.

Albiol (PP), sobre la respuesta de Puigdemont

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha advertido este jueves de que la segunda respuesta del presidente del Govern, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno central ha provocado "la voladura del autogobierno", y de que el Estado tiene legitimidad para restablecerlo.

Lo ha dicho en un apunte en Twitter después de que Puigdemont haya respondido al requerimiento con una nueva oferta de diálogo, pero avisando de que el Parlament podría declarar la independencia en caso de "continuar la represión".

"Puigdemont pasará a la historia por haber provocado la voladura del autogobierno de Catalunya. El gobierno está legitimado para restablecerlo", ha replicado Albiol.

Coscubiela pide a Rajoy y Puigdemont dejar de jugar "al perro y al gato"

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del Govern, Carles Puigdemont, que dejen de jugar "al perro y al gato".

"El 1-O no fue un referéndum vinculante y por tanto no existe ningún mandato para proclamar la DUI. Ni 155 ni DUI. Basta de jugar al perro y al gato. La DUI se puede proclamar, pero no aplicar. Del 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Basta de jugar a 'cuanto peor, mejor", ha dicho en dos entradas en su cuenta de Twitter.

En Comù lamenta la "irresponsabilidad" del Gobierno

El portavoz de En Comù en el Congreso, Xavier Domènech, ha lamentado que el Gobierno cometa la grave irresponsabilidad de aplicar el artículo 155 y se niegue a dialogar después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya dejado claro que no ha habido declaración de independencia.

Domènech, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha considerado "indigno" e "irresponsable" por parte de todos que en estos difíciles momentos en Cataluña el Ejecutivo rechace la "apuesta por el diálogo" que expresa la carta de Puigdemont, quien cree que deja claro que no se votó la declaración de la independencia y se dejó en suspenso.

"Si lo que se está buscando en lugar de diálogo es tirar para adelante con la suspensión del autogobierno, eso provocará una incomprensión masiva en la población de Cataluña y de España", ha advertido Domènech tras criticar que ante una situación tan delicada Rajoy y Puigdemont mantengan el "género epistolar" y no asuman la gravedad del conflicto político.

Tras considerar "injustificable" la aplicación del 155, el coordinador general de Catalunya En Comù ha lanzado también una advertencia a los socialistas.

"Si ellos legitiman el 155 ante algo (una declaración de independencia) que es evidente que no se ha producido, estarán dando su apoyo al PP y eso será una irresponsabilidad que tendrá consecuencias para el futuro de Cataluña y España", ha avisado.

A juicio de Domènech, se están viviendo unos días de una "tensión e intensidad enormes" y el debate está llegando a "un punto surrealista" con ese intercambio de cartas entre Rajoy y Puigdemont.

En su opinión, ha llegado ya el momento de que el presidente del Gobierno "llame a Puigdemont y puedan sentarse a hablar, aunque no sea para ponerse de acuerdo".

Todo lo demás lo interpreta como una "irresponsabilidad brutal" que será "incomprensible" para la mayoría de la población de Cataluña y "a nivel europeo".

