Un experimento científico busca la colaboración ciudadana para obtener muestras de ácaros

La Universidad de Zaragoza ha explicado en una nota de prensa que cualquier persona puede colaborar en este proyecto de ciencia ciudadana con solo pasar un bastoncillo por la parte superior o inferior de una puerta, introducirlo en una bolsa transparente con cierre zip y enviarlo en un sobre.

También se admiten fragmentos de material -de cinco por cinco centrímetos de una almohada, peluche viejo o bayeta usada o tierra de macetas sembradas.

El lugar al que se debe dirigir lo recogido es la Avenida Ciudad de Soria, número 8, Zaragoza, distrito postal 50003, a nombre de Cristina Hernández y como asunto indicar 'Ácaros'. También hay que rellenar un formulario.

TODO ESPAÑA

El estudio quiere alcanzar todo tipo de público a lo largo de la geografía española y para animar a la participación de los colegios se hará entrega de un diploma a cada clase, así como al resto de participantes, que no deben olvidar introducir en el sobre de la muestra su dirección de correo electrónico.

Este experimento colocará de esta manera la etiqueta científica en numerosos hogares españoles. Todos los colaboradores en el proyecto recibirán también, al término del mismo, información de los resultados obtenidos.

Los investigadores del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza, que realizan un estudio de microorganismos, como ácaros, hongos o bacterias, recibirán estas muestras que habrán de analizar antes de marzo de 2018.

OTRAS ACTIVIDADES

Los vecinos de Zaragoza pueden ir más allá en su acercamiento a la ciencia ya que el Wetlab de Laboratorios César ofrece talleres 'do it yourself' para aprender a fabricar aparatos de laboratorio, microscopios, incubadoras y placas calefactoras a bajo coste.

El objetivo es acercar la microbiología a los ciudadanos haciendo visible lo invisible. Esta actuación está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt).

