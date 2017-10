Exteriores convoca al embajador de Venezuela en Madrid por las "inaceptables" palabras de Maduro sobre Cataluña

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado este miércoles al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para transmitirle el "rechazo absoluto" del Gobierno a las "inaceptables" declaraciones de Nicolás Maduro sobre Cataluña, según ha informado el departamento de Alfonso Dastis en un comunicado.



Maduro declaró que España "no tiene moral" para referirse a su país después de haber reprimido "al pueblo de Cataluña" y de tener "presos políticos". Ha sido el director general para Iberoamérica y el Caribe, Antonio Pérez-Hernández, quien le ha transmitido el "rechazo absoluto del Gobierno español frente a estas declaraciones".



"España confía en que este tipo de declaraciones y actitud reiterada por parte de las autoridades venezolanas cesen, para así hacer posible una relación de respeto con Venezuela", añade la breve nota.



En sus declaraciones ante la prensa, el presidente venezolano también indicó que España no puede hablar de Venezuela pues su Gobierno "apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña", "pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana", "tiene presos políticos" y "persigue al pueblo de Cataluña".



"Entonces, cuando van a preguntar algo de América Latina, se lo preguntan a Rajoy. ¿Qué va a saber Rajoy de dónde queda Venezuela si no sabe dónde queda Cataluña?", dijo al referirse al jefe del Ejecutivo.



Es la octava ocasión desde diciembre de 2014 en la que Exteriores convoca al embajador venezolano en España. La última, el pasado 26 de julio para exigir que el Gobierno de Maduro pusiera fin a la violencia en su país y promoviera un gran acuerdo con la oposición.

