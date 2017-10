La diócesis de Oviedo pide "valentía" a los jóvenes para participar en las misiones

El delegado de misiones de la diócesis, Pedro Tardón y los misioneros Rolando Ruíz, Alejandrina Solís y Pilar Boves han presentado en rueda de prensa la campaña del Domund de este año bajo el lema 'Sé valiente, la misión te espera'.

Tardón ha celebrado que los asturianos "sigan siendo muy solidarios" en las campañas de recaudación de fondos para las misiones. En 2016, ha dicho, se recaudaron 320.711 euros, lo que implica un descenso de 1.100 euros en relación con lo ingresado en 2015 que el delegado de Misiones atribuye a las consecuencias de la crisis económica y la pérdida de población. La mayor parte de las ayudas recibidas el pasado año procedieron de colegios, parroquias y particulares.

Los 158 misioneros asturianos -58 por ciento hombres y 42 por ciento mujeres- desarrollan su actividad principalmente en América, donde se encuentran el 66 por ciento de las misiones con presencia de la diócesis de Oviedo. Le siguen las misiones instaladas en África (el 11 por ciento), en Europa (10%), Oceanía (7%) y Asia (6%).

La misionera Pilar Boves, que se encuentra en Mozambique, ha relatado en la rueda de prensa el día a día de la misión. "No hago grandes cosas, solo vivo con la gente", ha señalado. Aunque ha reconocido que el idioma es una dificultad para el desarrollo de la misión, ha afirmado que hay otro idioma universal, "el amor de Dios", que trata de transmitir a la comunidad en la que vive en una situación de "pobreza total".

Alejandrina Solís, por su parte, desarrolla su misión en Guinea Ecuatorial, donde lleva once años con las Hijas de la Caridad. Solís ha querido destacar que los misioneros "no son más valientes que otros", sino que es "la llamada de Dios" la que les da la fuerza para afrontar las misiones. La misionera ha agradecido las donaciones que recibe su misión gracias a la campaña del Domund. Estas aportaciones, ha dicho, han permitido que "muchas generaciones" de jóvenes hayan podido obtener un trabajo y tener una "vida mejor".

Por último el misionero mexicano Rolando Ruíz ha agradecido a la Iglesia española su labor misionera en América Latina, sin la cual ha reconocido que "no se habría enterado de nada". Misionero en Camerún y Chad, ha reconocido que dejar su país y su familia "no es fácil" para nadie, pero que hay "algo que mueve por dentro" a los misioneros, que es "la dignidad del ser humano". "La misión es que cada ser humano sea feliz, si ellos no son felices, yo tampoco", ha señalado.

La celebración del Domund tendrá lugar este domingo en todas las parroquias de la diócesis de Oviedo y en las de todo el mundo. La Santa Sede ha pedido realizar en las misas de ese día una colecta para las misiones. Dichas colectas, canalizadas por las 130 Obras Misionales Pontificias (OMP) del mundo, pasan a formar parte del Fondo Universal de Solidaridad con el que se atienden los proyectos de la Iglesia misionera.

