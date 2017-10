Junqueras: "La declaración de independencia ya la han hecho los ciudadanos; hemos de implementarla"

El vicepresidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que "dialogar con alguien que, como respuesta a la propuesta de diálogo, se dedica a encarcelar a gente honrada es muy difícil", en alusión a la prisión provisional de Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium).

En una entrevista de El Punt Avui TV, ha puntualizado que no renuncian al diálogo pero que tampoco sustituirán "el mandato de los ciudadanos" de implementar la nueva república.

Ha opinado que la proclamación de independencia ya la han hecho los ciudadanos: "En todo caso lo que hemos de hacer es implementarla", y considera que, en cualquier caso, una votación del Parlament seria de carácter formal en la que se mandate la implementación de la república catalana, según él.

Ha valorado que el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart "no tiene precedentes en ninguna democracia europea: las democracias no golpean a los votantes, no se llevan las urnas, no meten en prisión a líderes de entidades pacifistas".

Las democracias no golpean a los votantes, no se llevan las urnasHa considerado que la decisión de la Audiencia Nacional de enviarles a prisión preventiva "no tiene fundamento. La decisión no se aguanta por ningún lado", y ha añadido que en este caso está fuera del marco legal, en sus palabras.

Sobre si está de acuerdo con una posible convocatoria de paro general, no lo ha descartado diciendo que son "partidarios de defender todas las herramienta para defender la democracia".

Respecto a la posibilidad de convocar nuevas elecciones, se ha preguntado "de que servirían unas elecciones ahora, más que para parar durante tres meses el trabajo", y ha afirmado que tienen un mandato muy claro, cumplir lo que los ciudadanos decidieron el 1-O. "Lo que haremos es trabajar para constituir esta república porque es lo que los ciudadanos nos han mandatado", ha insistido.

