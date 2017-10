Barakaldo organiza el II concurso de fotografía de Halloween, con el apoyo de comerciantes y hosteleros de ACE

El Ayuntamiento de Barakaldo ha vuelto a poner en marcha el concurso de fotografía de Halloween 'A qué tienes miedo', un certamen ambientado en la noche de brujas al que en esta segunda edición se han sumado los comerciantes y hosteleros que forman parte de ACE, asociación de comercio y empresa urbana de Barakaldo y Denbora.

Según ha explicado el concejal de Alcaldía y Participación Ciudadana, Gorka Zubiaurre, el objetivo de este certamen es dinamizar la actividad on line del Ayuntamiento, logrando nuevos 'folowers' en su perfil de Facebook a la vez que se dinamiza el comercio y la hostelería local. Para ello, los participantes podrán optar a grandes premios, que serán donados por el tejido comercial y hostelero.

En concreto, se contará con una cena para dos en el Galtzagorri y otra en el Palacio Larrea Berria, una cesta de frutas donada por Frutería Ainhoa, una pulsera de Barakaldo de la Joyería Presa, y un cambio de look en Ana Morgado Peluqueros. También se entregará el trofeo en forma de K y entradas para Barakaldo Antzokia.

Zubiaurre ha indicado que se han creado dos secciones de premiados: el premio a la mejor fotografía, con tres galardonados escogidos por la asociación de fotografía Denbora; y el premio al mayor número de "me gustas".

Pueden enviarse fotografías al concurso hasta el próximo 31 de octubre a las 00.00 horas. El recuento de 'Me gustas' se realizará el día 2 a las 10.00 horas, momento en el que se realizará un pantallazo de todas las fotografías y sus correspondientes votaciones.

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 16 años que envíe una fotografía al email ayuntamientodebarakaldo@gmail.com con el nombre y apellido de quien ha realizado la fotografía, dirección y provincia de residencia, edad, calle o espacio de Barakaldo donde ha sido capturada la imagen, y en cuál de los concursos quieren participar (o en ambos si es el caso).

Para completar la participación, será necesario que los autores de las imágenes den a 'Me gusta' en la página oficial del Ayuntamiento para su posterior etiquetación en las imágenes. Las fotografías no pueden ser ofensivas, ni sexistas, ni ir en contra de la integridad de las personas físicas, jurídicas o instituciones. No se aceptarán imágenes con marca de agua y en el caso de la sección a Mejor Fotografía, no se valorarán aquellas imágenes que con filtros o fotomontajes, ya que se tendrá en cuenta la calidad y naturalidad de las fotografías.

"Volvemos a poner en marcha este certamen con el objetivo de que los vecinos interactúen con la ciudad buscando espacios para sus imágenes: un escaparate, un parque, una fachada. Todo vale, siempre y cuando la imagen esté relacionada con la noche de Halloween", ha explicado Zubiaurre, quien ha agradecido la colaboración y participación de los comercios y la hostelería de la ciudad que a través de la asociación ACE "ayudan a hacer atractivo este concurso con grandes premios como cenas para dos o cambios de looks".

LA ELECCIÓN DEL GANADOR

Los premios de La Mejor Fotografía serán seleccionados por la asociación Denbora. En el caso de las imágenes ganadoras a través de 'Me gustas', cada 'me gusta' en la publicación de la página de Facebook del Ayuntamiento obtendrá un punto. Los 'me gustas' en otras publicaciones compartidas no tendrán validez.

El ganador de la segunda edición del certamen '¿A qué tienes miedo?' se conocerá la primera semana de noviembre con la publicación en el perfil municipal de la imagen que más puntos haya obtenido en el recuento. En caso de que no se pueda contactar con la persona ganadora en un plazo de dos días hábiles se procederá a contactar con la siguiente o el siguiente participante.

