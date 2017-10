La alcaldesa de Teruel pide al Gobierno de Aragón que licite "de forma inmediata" las obras del nuevo hospital

Buj, acompañada del presidente de la Junta Provincial de la AECC, Joaquín Larramendi, y del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Pepe Polo, ha presidido en la sala de plenos del Ayuntamiento una nueva presentación de las firmas recogidas el mes de septiembre para reivindicar un equipo de radioterapia satélite en el futuro hospital.

La alcaldesa ha señalado que "para incluir la radioterapia no hace falta modificar el proyecto, se puede incluir en la licitación sin necesidad de retrasarlo" por lo que ha pedido "que no nos cuenten historias" porque "puede hacerse, si se quiere".

Para la licitación del nuevo hospital, "no pueden primar cuestiones de población, no podemos admitir los criterios que no sean de discriminación positiva" ya que "tan Aragón es la plaza del Torico, como el paseo de la Independencia".

La AECC y la Federación de AAVV han recogido en septiembre un total de 25.104 firmas presenciales y 9.751 online a través de Change.org, en total 34.855 firmas que suponen el 43,75 por ciento de los 80.000 usuarios del territorio adscrito al hospital.

SENSIBILIZAR

El presidente de la AECC, Joaquín Larramendi, ha estimado que han conseguido "sensibilizar a la gente" porque "no nos conformamos con ir a Zaragoza o Valencia", ni con lo que dijo el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, de que "había que esperar".

Por eso, "seguiremos reivindicando la unidad de radioterapia para que los pacientes estén un poco más cerca y no empeores sus condiciones por los desplazamientos y para que se puede aplicar la radioterapia paliativa", que "es importante mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Esta unidad básica dependiente de Zaragoza "es barata y queremos que en el futuro hospital esté planificada" porque "hay espacios para radioterapia y otros servicios".

Larramendi ha señalado que se reunió en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón junto con otros responsables de la AECC de Zaragoza y Huesca y que se trató sobre los cuidados paliativos y el transporte sanitario de los pacientes oncológicos.

OBJETIVO CUMPLIDO

El presidente de la Federación de AAVV, Pepe Polo, ha explicado que su objetivo era superar las 12.000 firmas recogidas en la campaña en defensa de las habitaciones individuales del nuevo hospital, "pero ha sido una implicación masiva, ha habido pueblos enteros en los que han firmado un 80 u 85 por ciento de sus habitantes" por lo que esta acción "ha sido histórica, un éxito absoluto".

Polo ha destacado que "se ha superado el 50 por ciento de los habitantes de la capital" y por eso "estamos más cargados de razones" y es un compromiso que "hay que cumplirlo" de forma que "queremos que en 2019 los partidos lo lleven en sus programas electorales porque, sino, no está en el proyecto".

Asimismo, ha resaltado los apoyos del Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial, los entes comarcales y otros ayuntamientos, como el de Cella.

Según ha precisado Larramendi, las firmas se harán llegar al Gobierno de Aragón, el Departamento de Sanidad y las Cortes de Aragón.

