El Ayuntamiento confía en que 21.000 ciudadanos se beneficien de las ayudas al pago de tributos

Broto ha subrayado que "se trata de una buena iniciativa

para aminorar los impuestos a los más desfavorecidos" y ha recordado que la pasada edición se gastaron 66.000 euros de los 1,8 millones de euros presupuestados, una diferencia que ha atribuido a la falta de conocimiento de los ciudadanos y además se han pedido a Hacienda datos del número de personas que podría cumplir los requisitos.

Por ello, este año se emprenderá una campaña de difusión en los medios de comunicación, también se han editado 50.000 dípticos informativos y se ha emprendido una campaña cuñas de radio y de soportes en la calle para difundir estas ayudas y utilizar el tejido permeable del Consistorio zaragozano.

La vicealcaldesa Broto ha confiado en que sean unos canales de difusión que ayuden al aumento de peticiones de ayudas por parte de los ciudadanos y "sobretodo lo que más funciona es el boca-oreja", ha reiterado.

Broto ha ofrecido estos datos en rueda de prensa junto al portavoz

del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, y ha lamentado que no haya asistido algún concejal del PSOE, que han declinado la invitación por motivos de agenda. "Nos sorprende que no esté el PSOE porque es una iniciativa que parte del ámbito de la izquierda y más cuando desde el PSOE se hace queja de que no se cumple el programa del equipo de gobierno", ha reprochado la vicealcaldesa.

Por su parte, Carmelo Asensio ha enfatizado "se materializa una de las propuestas de CHA que además va unida a las ordenanzas fiscales aprobadas este martes para intentar beneficiar a las personas con menos renta mediante la compensación del 50 por ciento de la cuota de los impuestos", como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y tasas como la de cementerios y la ocupación de dominio público (badenes y reservas de espacios y catas de gas).

REQUISITOS

A estas ayudas pueden acceder las unidades económicas de convivencia, es decir, personas que viven en un mismo domicilio, en el que todos los integrantes estén empadronados en Zaragoza, en el domicilio que constituye la vivienda habitual, que sea la única en propiedad y cuyos ingresos brutos anuales de la unidad de convivencia en 2016 no superen los 13.759 euros en caso de una sola persona o dos; 16.511 si son tres personas: 19.262 si son cuatro; 22.014 en el caso de cinco; 24.766 si se llega a seis miembros; 27.518 en el caso de siete personas; y 30.270 si son ocho.

Además, los recibos de los tributos para los que se solicita la ayuda deben estar a nombre de alguno de los miembros de la unidad de convivencia y domiciliados; ninguno debe ostentar derecho sobre otra vivienda distinta de la habitual; el valor catastral de esta vivienda habitual no podrá ser superior a 120.000 euros; y tendrán que estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda Local del Ayuntamiento de Zaragoza.

En el caso de las solicitudes de ayuda para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, solo se subvencionará un único vehículo clase turismo y un único ciclomotor o motocicleta (una unidad de convivencia puede beneficiarse de ayuda para ambos), con una potencia no mayor de 15,99 caballos fiscales, para el caso de coches, y no mayor de 250 centímetros cúbicos para el caso de ciclomotores o motocicletas.

El impreso de solicitud puede descargar en la web municipal 'www.zaragoza.es/ayudastributos', también está accesible en las Juntas Municipales de Distrito, los centros municipales de mayores, los centros municipales de Servicios Sociales, las sedes del Ayuntamiento de Zaragoza: Plaza del Pilar y Seminario y en la Casa de Los Morlanes.

El impreso se debe firmar, preferentemente, por el titular del tributo o, en su caso, por el primer titular y entregarse junto a la documentación que se requiere en uno de los registros del Ayuntamiento de Zaragoza, en el Registro General de Plaza del Pilar o Edificio Seminario o en los registros auxiliares de las Juntas Municipales de Distrito.

Se puede obtener más información llamando al 010, en la Casa de los Morlanes (primera planta, Oficina de Ayudas para el pago de Tributos, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes) y en el teléfono 976 72 36 16 en el horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.

