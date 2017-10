Les Luthiers: "El separatismo siempre encubre una forma de xenofobia"

"Lamento el separatismo en todos los sentidos porque encubre una forma de xenofobia, una forma del tú aquí no, tú eres distinto y tú no vienes con nosotros. Por eso lamento la situación actual y espero que se solucione de la mejor manera posible", ha indicado uno de los integrantes del grupo humorístico y musical argentino, Carlos López Puccio.

Puccio se manifestaba así en la rueda de prensa ofrecida en el Hotel de la Reconquista. Unas palabras que fueron suscritas en su totalidad por los otros tres integrantes que han comparecido ante los medios Jorge Maronna; Marcos Mundstock y Carlos Núñez Cortés.

Puccio ha asegurado que siempre han admirado el proceso de la democracia en España y la aprobación de la Constitución del 78 por eso lamentan tanto la situación política actual.

Los integrantes de Les Luthiers han mostrado su agradecimiento por un galardón que "no se esperaban", al menos en la categoría de Comunicación y Humanidades, por lo que han indicado que "este premio eleva su trabajo a un rango aún superior".

EL DOLOR AJENO COMO LÍMITE DEL HUMOR

En una rueda de prensa en la que han despertado las risas de los asistentes en varios momentos, los argentinos han hablado también de los límites del humor en la actualidad. Han indicado que "en realidad no creen que esos límites hayan cambiado" y siempre ha habido y hay cuestiones, como por ejemplo la violencia de género, con las que "independientemente del tono con el que se digan" son en principio cuestiones que provocan rechazo.

"Salvo eso creo que los límites del humorismo han sido siempre los mismos y dependen de la sensibilidad y el gusto de cada artista con qué hace bromas. Hay temas muy terribles para la humanidad con los cuales creo que nadie o muy pocos se atreven a hacer bromas y en nuestro caso el gran límite es cuando se trata del dolor ajeno",

ha dicho Marcos Mundstock,

PLANES DE FUTURO

Sobre los planes de futuro han manifestado que "si el público no les falta, los contratos les siguen lloviendo, la gente les sigue aplaudiendo el plan es continuar todo lo que sea factible", ya que no ven razones para no querer seguir trabajando".

Así, Nuñez ha indicado que "su decisión sobre dejar de actuar es irrevocable". "No es que deje el grupo, dejo de actuar sobre los escenarios porque últimamente me esta pasando factura a mis 75 años recién cumplidos en Oviedo, pero seguiré unido al grupo para todo lo necesario y siempre que le necesiten".

"El único que tiene claros sus planes es Carlitos -Carlos Nuñez Cortés-", ha destacado Puccio que ha asegurado que tienen las mismas ganas de trabajar de siempre y su agenda "está bastante nutrida por varios años". Han destacado además que hay prevista giras con los nuevos integrantes, "porque hay sangre nueva" para el grupo.

Preguntados sobre si alguna vez han pensado en incorporar una mujer a la agrupación, los integrantes han bromeado asegurando que cada vez que se les plantea esta cuestión siempre "se le cruza la misma imagen: cuántas veces le habrán preguntado al Gordo y el Flaco por qué no eran tres".

"No se nos ocurrió y a los Rolling Stones tampoco", han ironizado los humoristas, que han añadido que "nunca fue algo deliberado no contar con mujeres en la formación".

