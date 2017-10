Las CUP asturianas celebran su segundo aniversario con la aspiración de "hacer crecer el poder municipal"

Se han dado cita en la sala de prensa del Ayuntamiento de Oviedo representantes de las CUP con presencia en 20 corporaciones locales asturianas para reivindicar su papel como impulsoras de un "municipalismo diferente" que busca hacer política "desde la gente".

El teniente de alcalde de Langreo, Luis Baragaño, ha explicado en la rueda de prensa que la función de estas agrupaciones de electores es luchar "cada batalla" contra normas que, a su juicio, son perjudiciales para los municipios, como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que limita la contratación de personal en los Ayuntamientos.

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, ha puesto en valor el papel de Somos en el municipio, al haber "dado un revés" al tablero político, irrumpiendo en las instituciones "con fuerza" para anteponer los intereses de los ciudadanos a los partidistas.

Desde Xixón Sí Puede, su portavoz Mario Suárez del Fueyo, ha reconocido tener "envidia" de lo conseguido por Somos en Oviedo, lamentando que en Gijón un acuerdo de gobierno como el suscrito entre PSOE, Somos e IU en la capital no haya sido posible.

"En Gijón no fue posible porque dentro de la CUP y las asambleas no se veía el llegar a un acuerdo con un PSOE cuyos candidatos no nos ofrecían nada nuevo ni diferente a 28 años de gobierno", ha señalado.

Así, ha indicado que si bien "les duele" que gobierne Foro en Gijón, cuando se han planteado políticas progresistas como el Plan General de Ordenación urbana o el IBI para grandes fortunas, el PSOE vota junto a Foro y el PP, lo que evidencia "la larga lista de desencuentros entre XsP y el PSOE y la larga lista de encuentros y abrazos entre Foro y el PSOE".

