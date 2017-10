Olona cree que sería "injusto" e "insolidario" que los zaragozanos no pagaran el ICA y niega "duplicidad" en el cobro

En rueda de prensa, acompañado por la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, Olona ha explicado la aplicación de este impuesto en la ciudad de Zaragoza, que comienza a girarse a los zaragozanos desde este martes y supondrá unos "35 o 50 euros al año" a cada familia, gracias a la bonificación que ha establecido el Ejecutivo autonómico y que alcanza el 70 por ciento para las cantidades a pagar del año 2016.

Olona ha apuntado que este impuesto "no es nuevo" sino que se aplica en el resto de los municipios aragoneses desde 2002, si bien se estableció una moratoria para la ciudad de Zaragoza por la inversión que se realizó en la depuradora de la capital, una exención que terminó en 2016.

Desde 2002, el conjunto de los aragoneses ha contribuido con 365 millones al pago de este impuesto, mientras que Zaragoza capital se ha ahorrado 444 millones. Una vez terminado el plazo de moratoria, "sería injusto e insolidario" que los zaragozanos no contribuyeran, a través del abono del ICA, a financiar los proyectos vinculados al ciclo del agua en la Comunidad gracias a este impuesto "ecológico y de carácter finalista".

Es "impensable" que se puedan acometer las acciones relacionadas con el ciclo del agua sin la contribución de la ciudad de Zaragoza, ha aseverado el consejero, al advertir de que este impuesto parte del principio de que "quien contamina, paga", de forma que en los hogares se abona una parte fija al mes y otra en función del consumo del agua y, en el caso de la industria, la parte correspondiente a lo que contamina.

Esa parte fija es de 1,5 euros al mes y la variable de 18 céntimos por metro cúbico, lo que supondría un pago medio de unos 3 euros al mes por hogar. El pago que los zaragozanos realizarán por el impuesto correspondiente a 2016, dado que de momento no se dispone de más datos para aplicar el ICA, supondrá 10 millones de euros en ingresos para el Ejecutivo autonómico.

Olona ha recalcado que no se trata de "financiar la depuradora que uno utiliza", sino que con estos recursos se financian las obras relacionadas con el ciclo del agua en toda la Comunidad y el impuesto permite recaudar 63 millones de euros en todo Aragón y mantener una gestión pública del agua.

LA MISMA PRESIÓN FISCAL

La directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, ha garantizado que "la presión fiscal para los zaragozanos no será mayor que la del resto de aragoneses", dado que el ICA se aplicará en la ciudad con una bonificación del 70 por ciento para las cantidades pendientes de 2016 y del 60 por ciento para los siguientes años, agregando que "se paga por metro cúbico lo mismo en Zaragoza que en Alcañiz, Huesca o Teruel".

En este punto, el consejero Joaquín Olona ha sentenciado que "en ningún caso hay duplicidad" en el pago, dado que el ICA es un impuesto y no la tasa de saneamiento que los zaragozanos pagan y "no hay doble impuesto porque se bonifica", por lo que los vecinos de Zaragoza "están en igualdad de condiciones que el resto de Aragón".

Olona ha insistido en remarcar la voluntad del Gobierno aragonés de que los zaragozanos no paguen más de un recibo del ICA al año a pesar del retraso y las "dificultades" que han existido en la entrega de los datos del padrón por parte del consistorio. Asimismo, ha apuntado que existen exenciones para los ciudadanos que se encuentren en situación vulnerable.

"Los zaragozanos no tienen culpa de la decisión del Ayuntamiento" que no ha cedido todos los datos necesarios para girar este impuesto en tiempo y forma, por lo que el Ejecutivo aragonés asume este retraso y evitará que a los zaragozanos se les acumulen los recibos. "Nuestra propuesta no es sobrecargar", ha insistido, deseando que no se vuelva a producir ningún retraso en la entrega de los datos. Ha recordado también que 50 diputados de Unidos Podemos presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación en Zaragoza del ICA.

CAMPAÑA "AGRESIVA" Y "CONFUSA"

El consejero ha manifestado que respeta la discrepancia del Ayuntamiento de Zaragoza por el cobro del ICA, pero ha lamentado la "agresiva" campaña puesta en marcha por el consistorio que se basa en argumentos "confusos" y ha reiterado que el impuesto está regulado por ley "y afecta a todos los aragoneses".

"Mientras la ley no se modifique la obligación del Gobierno es aplicarla y cobrar el impuesto", ha recalcado, señalando que el Ejecutivo autonómico también contribuye a la depuración de aguas en la ciudad y, como ejemplo, ha mencionado la inauguración este martes de la nueva planta depuradora de Utebo, que prestará servicio a los barrios zaragozanos de Casetas, Villarrapa y Garrapinillos.

Además, "ningún alcalde ha venido a plantear cuánto dinero del ICA se va a destinar a su territorio", sino que se decide cada año en función de las necesidades de los municipios. Ha comentado, asimismo, que la aplicación de este impuesto también contribuye a combatir la despoblación, dado que si se aplicara el coste real del ICA en todas las localidades se dificultaría la vida en los pequeños municipios.

Para facilitar el pago y la tramitación del ICA existe una página web 'https://icagestion.aragon.es/' donde se encuentra información sobre cómo abonar el impuesto y los datos del usuario. También se puede acudir a las entidades colaboradoras del Gobierno de Aragón -Bantierra, Ibercaja, Caja Rural de Teruel y Laboral Kutxa-.

Por último, Olona ha manifestado que el Ejecutivo autonómico ha impulsado una línea de ayudas para acometer proyectos de depuración y saneamiento en los municipios, dotada con 5 millones de euros y que propone subvencionar el 95 por ciento de la actuación que reclame la localidad en cuestión. Para esta iniciativa se han recibido 127 proyectos por importe de 20 millones.

