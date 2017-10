Plantagenet (PP) propone invertir el 0,5% de la recaudación del juego en prevención y asistencia a ludópatas

En su iniciativa, Plantagenet-White ha recomendado, asimismo, incluir en la página web del Gobierno de Aragón "la información oportuna y necesaria" sobre la ludopatía, sintomatología, los tests de autodetección, las medidas preventivas, los números de teléfono de las asociaciones dedicadas a la ayuda y rehabilitación, como AZAJER, así como dar a conocer el registro de interdicciones de acceso al juego y el denominado Registro de Prohibidos y los modelos para facilitar dicho proceso.

Además, la representante del PP ha pedido que se cree una unidad sanitaria de referencia en el sector público, como la tienen la Comunidad de Madrid y Cataluña, como se creó anteriormente la primera dedicada a la anorexia y la bulimia. "Sanidad no puede mirar para otro lado, tiene que estar al cabo de la calle" porque "no podemos dejarlos solos, aislados, ante las situaciones dramáticas de las familias, que están perdiéndolo todo", ha planteado.

En rueda de prensa, la parlamentaria ha resaltado la "tibieza" e "ignorancia" del Gobierno de Aragón en el reconocimiento de esta enfermedad, ya que su abordaje está recogido en la cartera de servicios del SALUD, pero la sanidad pública aragonesa deriva a los pacientes a AZAJER. En el servicio público directo "no hay especialización, no la asumen con garantías, no hay nada específico" y sí "una auténtica escasez de recursos", de forma que estas personas "están marginadas" en este ámbito, ha opinado.

Ha recordado que "no es una enfermedad nueva" y que consiste en una alteración crónica que la Asociación Americana de Psicología reconoció como tal en 1980, siendo considerada actualmente como dolencia del ámbito del control de impulsos y de las adicciones sin sustancias tóxicas, subrayando que es una adicción, tanto como las relacionadas con el alcohol y el cannabis, con síntomas como ansiedad, depresión y fracasos repetidos en el esfuerzo por controlarse.

JUEGO ONLINE

Ha llamado la atención sobre la creciente importancia del juego online, cuyas primeras licencias se concedieron en 2012, lo que ha motivado la propuesta de este partido para confeccionar un programa de atención a la ludopatía.

El juego online mueve 60 millones de euros anuales, acercándose a los 80 millones que general el bingo, ha expuesto la diputada del PP, quien ha hecho notar que las apuestas deportivas están captando a muchos jóvenes, lamentando que algunos destacados deportistas las estén promocionando.

Según un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, el 62 por ciento de los menores de 18 años ya ha jugado, en muchos casos a través de la modalidad online. "Lo ven como un reto y empiezan a jugar", ha alertado, haciendo notar que en la adolescencia están en desarrollo funciones como el control de impulsos y la planificación, por lo que luego es mucho más difícil cambiar el comportamiento.

